المتحدث العسكري : مقتل 77 تكفيريا وتدمير 317 وكرا شمال سيناء (فيديو)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد، بيانًا بشأن جهود مكافحة الإرهاب.

وذكر البيان: «تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر ملجأ لها وأسفرت الجهود خلال المدة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس عن تدمير 317 وكرُا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر».

وتابع البيان: «استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، إضافة إلى مقتل 73 عنصرًا تكفيريًا يتخذون من الملاجئ أوكارًا لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة، بحوزتهما 2 بندقية آلية، و5 خزنات وحزام ناسف، ومقتل فرديين تكفيريين وإصابة آخر تم إسعافه ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة، وجار استجوابه وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و6 خزن، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، ومفجرات، ودراجة مائية، و3 ماكينات رفع مياهن وأدوات إعاشة ومبالغ مالية».

وأكمل: «في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، خلال محاولتها اختراق الحدود الغربية».

يأتي ذلك تزامنًا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر؛ لتأمين الأهداف الاقتصادية، وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الاقليمية.