المتحدث العسكري: قصف مطار العريش واستشهاد ضابط

أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية لمدينة العريشخاص أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم اليوم استهداف مطار العريش بأحد القذائف ، ونتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى طائرات الهليكوبتر. جاء ذلك بحسب بيان عبر صفحته الرسمية بموقع

أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية لمدينة العريش



خاص

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم اليوم استهداف مطار العريش بأحد القذائف ، ونتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى طائرات الهليكوبتر.

جاء ذلك بحسب بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف البيان “قامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وذلك أثناء زيارة السيد القائد العام ووزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش”.