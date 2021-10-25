المتحدث العسكري عن إلغاء مد حالة الطوارئ: قرار جلل لإنجازات عظيمة ونبارك للشعب المصري جني الثمار (فيديو)

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري للقوات المسلحة نبارك للشعب المصري جني الثمار بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ وهو قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع من ثمن غال من أرواح شهدائنا الأبرار وكل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذا القرار .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الإثنين، قرر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مرجعا ذلك إلى أن «مصر باتت واحة للأمن والاستقرار»

و أضاف المتحدث العسكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد “إحنا وصلنا لهذا عد تضحيات من القوات المسلحة والشرطة و الشعب المصري الكل بذل روحه والكل دفع ثمنا غاليا لجني ثمار أن هناك جهود تنمية وتطوير ومشروعات تطوير وفرص عمل كثيرة وخبرات”.

أن احتفالية اليوم تخريج دفعة جديدة من خريجي الكليات العسكرية يعتبر يوم مميز للقوات المسلحة و له طابع خاص و وجه التهنئة والشكر لأسر الخريجين على ما قدموه للقوات المسلحة و مصر .

و تابع المتحدث العسكري أن أمس يوم 24 اكتوبر كان ذكري معركة السويس قائلا: هي بمثابة درس قاسي و موجع و المنتصر هو من فرض السلام و استعاد كامل أرضه .

و أشار إلي أن القوات المسلحة مستمرة في التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة و في 2020 تم عمل 17 تدريب مشترك و في 2021 تم عمل 35 تدريب وذلك لحرص الدول الصديقة والشقيقة على الاشتراك في هذه التدريبات لثقتهم في القوات المسلحة في إجراءات كورونا .

و قال المتحدث العسكري أن أبرز تلك التدريبات كان النجم الساطع في سبتمبر الماضي بمشاركة 21 دولة و اكثر من 4700 مقاتل على الرغم من اختلاف اللغة و العقيدة القتالية و اختلاف نظم التسليح ولكن الكفاءة القتالية و الخبرة العالية لابطال القوات المسلحة وحدت المفاهيم لتنفيذ المهمة لمواجه عدو واحد .

و أضاف المتحدث العسكري أن الجيش و الشرطة هما جناحي أمن الوطن ، و فترة الحرب على الإرهاب في سيناء تم دفع فيها ثمن غالي من دماء شهدائنا من الجيش و الشرطة .