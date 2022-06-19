المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

أعلن المتحدث العسكرى العقيد غريب عبدالحافظ، عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى ونجاة قائدها وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، وذلك فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الأحد الموافق 19 / 6 / 2022.



على صعيد آخر، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة نجحت الحملة فى إكتشاف وتدمير (145) فداناً من مزارع نبات البانجو و(59) فدان من جوهر الهيدرو المخدر، بإجمالى 204 أفدنة وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة إنتشار الزراعات المخدرة والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

ونجحت القوات فى ضبط (4) طن من نبات البانجو الجاف ، (107) كيلو جراماً من جوهر الحشيش ، (700) كيلو جراماً من بذور المواد المخدرة المختلفة ، وعدد (2) مصنع للحشيش بمشتملاته وكذا (1) مكبس حشيش .