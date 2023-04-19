المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنسق مع الجهات المختصة بالسودان لتأمين عودة عناصر القوات المصرية بسلام

أكد الجيش المصري، اليوم الأربعاء، أنه ينسق مع جميع الجهات المختصة في السودان، لتأمين عودة جميع عناصر القوات المسلحة المصرية، بسلام إلى مصر.

جاء ذلك في بيان للجيش المصري نشره عبر صفحة المتحدث العسكري على موقع “فيسبوك”، وقال: “في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة بيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية… تؤكد القوات المسلحة المصرية أنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن”.