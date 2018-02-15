المتحدث العسكرى يكشف عن نتائج العملية سيناء 2018

يطالب وكالات الأنباء الأجنبية بتحرى الدقة فى تناول موضوعات العمليات فى سيناء





تدمير 137 هدفًا بواسطة القوات الجوية.. واكتشاف وضبط 57 عربة دفع رباعى و88 دراجة نارية للعناصر التكفيرية

بدور ابراهيم



استعرض العقيد، تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة إجمالي النتائج المتحصل عليها حتي اليوم السادس منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

قال “الرفاعي” خلال مؤتمر صحفي، نظمته إدارة الشؤون المعنوية بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، منذ قليل للإعلان عن الملامح الرئيسية لخطة المجابهة الشاملة سيناء 2018، وآخر تطوراتها، إن الإرهابيين يستخدمون تلك الأوكار للاختباء وتخزين الاحتياجات الطبية والإدارية والأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة، مشيرًا إلى أن من بين تلك الأوكار المركز الإعلامي للعناصر التكفيرية.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة، إلى أن عملية سيناء 2018 الشاملة تنفذ بإمكانية الأفرع الرئيسية والتشكيلات القتالية للقوات المسلحة وكافة أجهزة وزارة الداخلية، لافتا إلى أن القوات متواجدة فيها بدءًا من الضفة الغربية وحتى خط الحدود الدولية، بهدف القضاء على العناصر التفكيرية وفرض السيطرة والاستقرار بشمال ووسط سيناء وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للأهالي في سيناء.

في سياق متصل، ذكر “الرفاعي” أن إجمالي النتائج المتحصل عليها حتي اليوم السادس منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 على كافة الإتجاهات الإستراتيجية والتي اسفرت عن تدمير 137 هدفًا بواسطة القوات الجوية، والقضاء على 53 فردا تكفيريا، والقبض على 5 أفرداد تكفيريين وعدد 680 فردا، ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه فى دعم العناصر التكفيرية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كذلك تدمير 378 وكرا ومخزنا للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وتضمنت أحد الأوكار مركزا إعلاميا يستخدمه العناصر التكفيرية.



كذلك تم اكتشاف وتدمير 177 عبوة ناسفة و1500 كجم من مادة C4 وكمية من مادة TNT، اكتشاف وتدمير وضبط 57 عربة دفع رباعي وعدد 88 دراجه نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير 3 فتحة نفق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وذلك بالتوازى مع ملاحقة العناصر العاملة فى مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة وقد تم تدمير 35 مزرعة لنبات البانجو وضبط حوالى 8,3 طن من المواد المخدرة ومليون و 200 ألف قرص مخدر.