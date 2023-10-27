المتحدث العسكرى يعلن نتائج التحقيقات في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا

أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا.

وقال فى بيان اليوم، بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن طائرتين موجهتين بدون طيار كانت متجهين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

وجارى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.