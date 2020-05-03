المتحدث العسكرى : مقتل 126 إرهابيا خلال 22 مداهمة و16 عملية نوعية بسيناء

أعلن المتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعى، عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا، وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء في شمال ووسط سيناء. وقال في بيان اليوم الأحد، إنه استكمالاً للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات…

أعلن المتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعى، عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا، وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء في شمال ووسط سيناء.

وقال في بيان اليوم الأحد، إنه استكمالاً للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمراراً لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات، خلال الفترة الماضية، عن النتائج الآتية:

ـ تنفيذ 22 مداهمة، و 16عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.-قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعى منها (34عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الاستراتيجى الغربى – 20 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

-اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق.

-ضبط وتدمير 56 سيارة ، و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

-القبض على 266 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وأضاف أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وأكد استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.