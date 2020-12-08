المتحدث العسكرى: تدمير 437 وكراً إرهابيا ومخزن للمواد المتفجرة والقضاء على 40 تكفيريا

تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين، فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ووفق بيان اليوم للمتحدث العسكرى، أسفرت الجهود خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر عن تحقيق النجاحات الآتية :

– على الاتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى نجحت القوات الجوية فى إستهداف وتدمير عدد (437) وكراً وملجأً ومخزن للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، نتج عنها مقتل (25) فرد تكفيرى شديدى الخطورة .

– استهداف وتدمير عدد(6) عربة دفع رباعى مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

– تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد (15) فردا تكفيريا شديدى الخطورة.

– كما تم ضبط عدد (3) بندقية آلية و(1) بندقية قناصة و(7) خزنة، ونضارة ميدان وجهاز لاسلكى تستخدمه العناصر الإرهابية وعدد من الهواتف المحمولة وعدد من جوازات السفر.

– اكتشاف وتدمير عدد (159) عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير عدد (32) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

– القبض على عدد (12) فردا تكفيريا تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما واصلت القوات البحرية جهودها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه الإقليمية المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط .



وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة إستباقية لعناصر إرهابية وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير عدد (21) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.



وفى سياق متصل كثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية على كافة الاتجاهات والمعابر الحدودية، مما أسفر عن ضبط (149) ألف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط عدد (7) بندقية مختلفة الأعيرة وعدد (160) خزنة أنواع مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وألقت القبض على (1448) فردا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية، وضبط عدد (39) عربة دفع رباعى أثناء محاولاتها اختراق الحدود، وضبط وتدمير عدد (5) أنفاق على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى.



بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (56) مزرعة بانجو بإجمالى (66) فدانا، و(90) مزرعة لنبات الهيدرو المخدر بإجمالى (101) فدان.



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (2) ضابط و(4) ضابط صف وجندى أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.