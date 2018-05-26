المتحدث الرئاسي: مصر لا تزال تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية

متابعاتأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن القضية الفلسطينية هى جوهر اهتمامات مصر والعالم العربي.. مشيرا إلى دور مصر التاريخي فيها.وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في حوار خاص مع راديو (صوت العرب) ببرنامج (ملفات على مكتب الرئيس)، الي

متابعات

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن القضية الفلسطينية هى جوهر اهتمامات مصر والعالم العربي.. مشيرا إلى دور مصر التاريخي فيها.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في حوار خاص مع راديو (صوت العرب) ببرنامج (ملفات على مكتب الرئيس)، اليوم السبت، “إن مصر لا تزال تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية”.

ودلل على ذلك بالموقف المصري إزاء نقل السفارة الأمريكية للقدس، حيث كان هناك موقف مصري واضح داخل الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة”

وشدد على أن سخرت دورها وثقلها للاستمرار في الاضطلاع بدورها التاريخي المعروف تجاه القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الدائرة العربية، هي دائرة الأمن الأولى لمصر وهي المحيط الإقليمي المهم.

ونوه بالإنجازات الكبيرة التي تمت في هذا المجال منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية وحتى الآن.

وأوضح السفير بسام راضي أنه خلال الأعوام الماضية تجلى استعادة مصر لدورها النابض في العالم العربي، مشددا على أن مصر تسير بخطى ثابتة لترسيخ هذا المفهوم.