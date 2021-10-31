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المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان يوم الأحد إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"
محمد عبد السند 12:34 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 12:34 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان يوم الأحد إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وإنها تعاني من أعراض خفيفة.

وأضافت أنه جرى تطعيمها وأنها رأت الرئيس جو بايدن آخر مرة يوم الثلاثاء وهي تضع كمامة.

إصابات كورونا في أمريكا

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 2ر0 % مساء أمس الأول السبت مقارنة بالفترة نفسها من يوم الجمعة، لتصل الحصيلة إلى 9ر45 مليون إصابة حتى الساعة 0343 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وشبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.

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وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 91ر4 مليون إصابة، بزيادة قدرها 1ر0 % عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وجاءت الزيادة في عدد الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت مشيجان زيادة قدرها 8ر0 % في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28ر1 مليون حالة.

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وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 363 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.367.237، وإجمالي الوفيات 4.994.607.

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وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.665 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.949.951.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.694 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.804.094.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 457.740، وإجمالي إصابات 34.260.470.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ287.951 وإجمالي إصابات 3.802.287.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 233.063 وإجمالي إصابات 8.338.053.

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بقلم محمد عبد السند

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