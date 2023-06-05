«المتحدة للورق» تخطط لإنشاء مصنع لإعادة تدويرعبوات المشروبات الكرتونية

تقترب شركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون ( يونيبورد ) بمدينة السادات، من إنشاء مصنع لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المبطنة، مع شركة تتراباك العالمية باستثمارات تبلغ حوالى 2,5 مليون يورو.

وتستهدف المتحدة استقدام أحدث تكنولوجيا لإعادة تدوير العبوات الكرتونية من خلال المعدات التي سيتم تركيبها خلال النصف الثاني من عام 2023، بقدرة تدوير أكثر من 8000 طن سنويا خلال خمس سنوات، وذلك ضمن استراتيجية الشركتين للإستدامة وحماية البيئة حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وشمال افريقيا.

جاء ذلك خلال جولة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمصنع الشركة المتحدة لصناعة الورق، لافتتاح محطة معالجة صرف صناعي والاطلاع علي أحدث عمليات إعادة تدوير الورق والكرتون بالشركة.

وبحضور الدكتور علي ابو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، و العضو المنتدب للشركة المتحدة شريف المعلم، وعدد من قيادات الوزارة.