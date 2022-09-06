«المتحدة للصناعة والترانزيت» تضخ 240 مليون جنيه لتدشين مصنع جديد

تعتزم المجموعة المتحدة للصناعة والترانزيت ، ضخ قرابة 240 مليون جنيه استثمارات، لإنشاء مصنع جديد على مساحة 3 آلاف متر بمحافظة بورسعيد.

كشف جمال عبد الناصر الغيطانى، رئيس المجموعة، أن المصنع الجديد سيتم تخصيصه لإنتاج الملابس الجينز الجاهزة بغرض التصدير لأوروبا، مشيرا إلى أن التشغيل سيكون على عدة مراحل تجريبية.

وسيتم تشغيل المصنع عبر تنفيذ 4 خطوط مزودة بأحدث الماكينات الحديثة، لتساهم فى زيادة الإنتاجية بشكل أكبر وجودة أعلى.

وأضاف الغيطانى فى تصريحات لـ«المال» أن المرحلة الأولى من التشغيل ستبدأ خلال عام 2024، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 100 و120 ألف قطعة شهريا.

وكشف أن متوسط المبيعات المستهدفة للمصنع الجديد يصل لنحو 14 مليون دولار سنويا، لتغطية الطلب بالأسواق التصديرية الأوروبية وعلى راسها «إيطاليا، وإسبانيا، وتركيا».

وتمتلك المجموعة مصنعا قائما بالمنطقة الحرة على مساحة 3 آلاف متر، فيما تعد المجموعة المتحدة شركة عائلية تم تأسيسها عام 1991، وتعمل بعدة مجالات، منها الترانزيت والشحن وتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببوسعيد.

واضاف عبد الناصر أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على القدرة التشغيلية للمصنع القائم وتسببت فى توقف الإنتاج والتصدير خلال عام 2021.

وأوضح أن مبيعات المجموعة تراجعت بواقع %68 خلال عام 2020 لتسجل 2.5 مليون دولار، مقارنة بعام 2019، الذى بلغت فيه نحو 8 ملايين دولار.

وقال إن أزمة التضخم فى قارة أوروبا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية بالتزامن مع صعوبة الشحن من دول آسيا سيوجه اهتمام أوروبا فى التصنيع لقارة أفريقيا.

كان المجلس التصديرى للملابس الجاهزة قد طالب الحكومة بدعم الصناعة عبر تقليص الإجراءات التى تعيق العملية الإنتاجية والصناعية، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل بكافة تعاملاتها الاستيرادية.