المتحدة للسيارات تعتزم إطلاق هايما S7 خلال النصف الثاني

أحمد عوضتعتزم شركة المتحدة لتجارة السيارات- الوكيل الحصري لسيارات هايما، إطلاق طراز "هايما S7"- التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" خلال النصف الثاني من 2018.أكد أحمد الجوهري، مدير مبيعات المتحدة لتجارة السيارات، أن خطة الشركة تعتمد على طرح الطرازات الجديدة من مخ

أحمد عوض





تعتزم شركة المتحدة لتجارة السيارات- الوكيل الحصري لسيارات هايما، إطلاق طراز “هايما S7”- التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” خلال النصف الثاني من 2018.

أكد أحمد الجوهري، مدير مبيعات المتحدة لتجارة السيارات، أن خطة الشركة تعتمد على طرح الطرازات الجديدة من مختلف الفئات؛ للقدرة على المنافسة داخل كل الشرائح من السيارات؛ لزيادة حجم المبيعات.

وأضاف أن “المتحدة للسيارات” تخطط لإطلاق هايما “v70” التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” خلال أبريل المقبل، متوقعًا أن تشهد مبيعات سوق السيارات ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 10 و12%.

ورجح الجوهري أن تبدأ مبيعات السيارات التحرك النسبي خلال النصف الثاني من 2018، بالتزامن مع دخول موسم اإجازات واﻷعياد التي تشهد زيادة بحجم الإقبال على السيارات.

كما استبعد إمكانية زيادة أسعار السيارات في ظل استقرار أسعار الصرف والتعريفة الجمركية، مضيفًا أن بيئة اﻷستثمار بدأت التحسن بعد قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة على الإيداعات والقروض، من خلال تراجع حجم التمويلات الممنوحة، ومن بينها السيارات.

وكشفت الشركة الأم عن “هايما s7” دات محرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1.8 لتر، ليعطي قوة قدرها 184 حصانًا، بعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

أما عن “هايما v70”- التي تم الكشف عنها بمعرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا” الماضي، فتأتي بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 150 حصانًا.