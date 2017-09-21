المتحدة للسيارات تخفض هايما m3 و S3 إلى 8 آلاف جنيه

أحمد عوضخفضت شركة المتحدة لتجارة السيارات، إحدي مجموعة شركات القصراوي، وكيل العلامة الصينية هايما، أسعار طرازات M3 و S3، بمقدار يتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه حتي نهاية الشهر الحالي، وتزامنا مع انطلاق مع معرض القاهرة الدولي للسيارات أتوماك فورميلا.وسجلت أسعار هايما M3 فئة MT، نحو 159 ألف جنيه بدلا من

أحمد عوض

خفضت شركة المتحدة لتجارة السيارات، إحدي مجموعة شركات القصراوي، وكيل العلامة الصينية هايما، أسعار طرازات M3 و S3، بمقدار يتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه حتي نهاية الشهر الحالي، وتزامنا مع انطلاق مع معرض القاهرة الدولي للسيارات أتوماك فورميلا.

وسجلت أسعار هايما M3 فئة MT، نحو 159 ألف جنيه بدلا من 164، ووصلت أسعار M3 فئة A/T نحو 190 ألف جنيه مقابل 198.

وبلغت أسعار هايما S5 فئة الهاي لاين نحو 275 ألف جنيه مقارنة ب 270، فيما أكدت المتحدة أنها ستعلن عن أسعار الشكل الجديد من هايما V70 مطلع العام المقبل.

يشار إلي أن المتحدة لتجارة السيارات، تشارك بمعرض القاهرة الدولي للسيارات أتوماك فورميلا، بطرازات العلامة الصينية هايما” M3 و S5 و V70″.