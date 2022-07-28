«المتحدة للخدمات الإعلامية» تقرر رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك.

وقال بيان صادر عن الشركة إنه تم تدارس ما دار اليومين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وأوضح أنه تم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين لناديي الأهلي والزمالك أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.