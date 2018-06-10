المتحدة للتطوير تبيع جزء من حصتها فى أسمنت سيناء

رجب عزالدين:أعلنت شركة أسمنت سيناء عن قيام الشركة المتحدة للتطوير والخدمات ببيع عدد 503.6 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه تقريباً.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة المتحدة للتطوير انخفضت بعد التنفيذ إلى 4.37 % مقارنة بنحو 5.11% قبل العملية.بلغ متو



رجب عزالدين:



أعلنت شركة أسمنت سيناء عن قيام الشركة المتحدة للتطوير والخدمات ببيع عدد 503.6 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه تقريباً.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة المتحدة للتطوير انخفضت بعد التنفيذ إلى 4.37 % مقارنة بنحو 5.11% قبل العملية.

بلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11.94 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها في 25 يونيو 2018 في زيادة رأس المال المصدر من 680.5 مليون جنيه إلى 1.33 مليار جنيه، وفقا لنتيجة الاكتتاب.