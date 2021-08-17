«المتحدة للإسكان» تطرح قطع أراض في الإسكندرية ومطروح ووحدات بالقاهرة للبيع

وافقت شركة المتحدة للإسكان على طرح عدد من قطع الأراضى والوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى عدد من المحافظات تضم الإسكندرية والقاهرة ومطروح.

وأكدت مصادر بالشركة، أنه تقرر طرح حجم من الأراضى بتقسيم منطقة السيوف التابع لحى المنتزه بالإسكندرية، وبحجم يصل إلى 9 قطع بمساحات تتراوح من 240 – 320 مترا مربعا وبواجهات على الشوارع الرئيسية تصل من 10 – 12 مترا.

وتمتلك المتحدة للإسكان حجم أراضى بمساحات مختلفة من بينها 61 فدانا بمنطقة المنتزه بالإسكندرية والتى تقوم الشركة بالسير فى إنهاء الإجراءات الخاصة بها وتسجيلها، علاوة على مساحة أخرى بنفس الحى بالإسكندرية تقع على مساحة تصل إلى 40 فدانا بعقد مسجل، حسبما أعلنت الشركة مؤخرا.

كما طرحت الشركة قطعة أرض تقع على مساحة 3130 مترا مربعا بمحافظة مطروح، والتى تقع على على بعد 150 مترا من كوبرى روميل وتعد من المساحات المتميزة بالشركة.

وكانت قد أشارت الشركة فى تصريحات سابقة أن ما تملكه من الأراضى الشاطئية لا يتجاوز 10 آلاف متر مربع، ومن بينها امتلاكها لقطعة أرض بمساحة 5487 مترا بمدينة مرسى مطروح.

وأكدت الشركة مؤخرا، أن أراضيها لا تقع على جانبى الطرق الحرة والسريعة منوهة بعدم تأثر هذه المساحات بقرارات رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2019 وكذلك القرار رقم 113 لسنة 2018 الخاصة بالأراضى الشاطئية.

وخلال الفترة الأخيرة، أصدرت رئاسة الجمهورية توجيها بشأن وقف التعامل على كل الأراضى الشاطئية، يقضى بضرورة الحصول على موافقة القيادة السياسية قبل طرح أراض لإقامة مشروعات على مساحة تزيد على 10 أفدنة بالمنطقة الملاصقة للطرق الحرة، و10 آلاف متر مربع بالأراضى الشاطئية، كما أصدرت مؤخراً قراراً رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

كما طرحت الشركة بيع عددا من الوحدات السكنية بمشروعها بالسادس من أكتوبر، بوحدات تتراوح من 138 إلى 186 مترا مربعا، حيث تمتلك الشركة مشروع بالمنطقة عبارة عن 14 عمارة سكنية، التى تمثل كامل المرحلة الأولى.

وكانت قد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة التى عقدت مؤخرا، على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 354 مليون جنيه إلى 343.12 مليون عبر إعدام أسهم خزينة وفقا لرصيدها فى نهاية ديسمبر 2020 وعددهم 8710913 سهما.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 105.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 136.4 مليون جنيه فى 2019، مع الأخذ فى الإعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 185.96 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 147.77 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 93.59 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 117.7 مليون جنيه خلال 2019.