المتحدة للإسكان تتقدم بملف زيادة رأسمالها للرقابة المالية

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير، وجارٍ فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 4 مارس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 226.5 مليون إلى 283.2 مليون، بزيادة 56.6 مليون جنيه، ممولة من الا



رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير، وجارٍ فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 4 مارس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 226.5 مليون إلى 283.2 مليون، بزيادة 56.6 مليون جنيه، ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أرباح الشركة المجمعة خلال 2017 بنسبة 31.3% إلى 94.98 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.31 مليون جنيه قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 226.5 مليون جنيه موزعا على 181.2 مليون سهم بقيمة اسمية 1.25 جنيه للسهمة الواحد.