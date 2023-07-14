المتحدة للإسكان تبيع عددا من الوحدات السكنية بالمنشية ومحطة الرمل وأرض بواقع 7400 م2

تعقد الشركة المتحدة للإسكان مزاد يوم 6 أغسطس المقبل لبيع عددا من الوحدات العقارية، بالإضافة إلى بعض الأراضي المخصصة للاستثمار العقاري.

وحسب مصادر مطلعة، فمن المقرر أن يشمل المزاد بيع 21 وحدة سكنية بمساحات تصل من 31 متر مربع وحتى 420 متر مربع وذلك بشارع الشهداء وشارع صلاح سالم، وشارع سعد زغلول، والتحرير، وطريق الحرية، وشارع فرنسا وممر شريف وجميعها في مناطق محطة الرمل والمنشية.

كما تستهدف الشركة بيع اراضي سكنية بمساحات تبدأ من 275 متر مربع الى 1170 متر مربع، بالاضافة الى قطعة أرض تجاري إداري بمساحة تصل الى 7400 متر مربع وذلك بمنطقة السيوف، حيث تمتلك الشركة العديد من الاراضي بتلك المنطقة.

وتمتلك الشركة المتحدة للإسكان العديد من الوحدات السكنية والإدارية في مناطق حيوية، ومعظمها تم إيجارها بنظام الايجار القديم، وتعمل الشركة على استرداد تلك الوحدات استغلال بيعها.

وتمتلك الشركة المتحدة للإسكان العديد من الوحدات السكنية والإدارية في مناطق حيوية، ومعظمها تم إيجارها بنظام الايجار القديم، وتعمل الشركة على استرداد تلك الوحدات استغلال بيعها.

وخلال يوليو الجاري، قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، خفضت حصتها في رأس مال شركة المتحدة للإسكان والتعمير، من 35.06% إلى 17.74% .

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر الثلاثاء الماضي، أن بايونيرز بروبرتيز باعت 45.29 مليون سهم من المتحدة للإسكان بقيمة إجمالية للصفقة 235.09 مليون جنيه بمتوسط سعر 5.19 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 21.434% لوادي للاستشارات، و0.76% للحصن للاستثمارات، و3.32% لسمو للاستثمارات، و3.47% لنمو للاستشارات، و0.59% لبي إف إيه للاستشارات.

وحققت شركة المتحدة للإسكان والتعمير أرباحاً بلغت 5.85 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 26.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 39.18 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 87.22 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وسجلت الشركة أرباحاً مستقلة بلغت 3.04 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.12 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.