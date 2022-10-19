«المتحدة للأقطان» تستهدف تعاقدات خارجية بقيمة 50 مليون دولار

تستهدف شركة المتحدة لحليج وتصدير الأقطان ، تصدير نحو 15 ألف طن خلال الموسم الحالى إلى الأسواق الخارجية، بقيمة إجمالية 50 مليون دولار، وفقًا لتصريحات محمد عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

وقال «عبد المنعم»، إن شركته تصدر أصنافًا عديدة من محصول القطن منها: جيزة 95، وجيزة 94، وجيزة 86، وجيزة 92، مضيفًا أن الكمية الأكبر تكون لصنف جيزة 94، موضحًا أنها تستهدف عددا من الدول خاصة فى أسيا، والأمريكيتين.

وأضاف أنه مستهدف تصدير 15 ألف طن إلى كل من الهند، والصين، وباكستان، والبرازيل، وأمريكا، مشيرًا إلى أن حجم تصدير القطن العام الحالى يشهد انخفاضًا بسبب الظروف الاقتصادية الخارجية التى يمر بها العالم.

وأوضح أن عملية التصدير للأقطان تتم عبر البحر تحديدًا من ميناءى الإسكندرية، والدخيلة، مضيفًا أن شركته تقوم بالتعاقد مع شركات نقل تنقل الأقطان إلى محالج القطاع العام لتشوينها لحين تحديد موعد لتصديرها إلى الخارج.

وتابع رئيس الشركة، أن سعر تشوين القنطار الواحد فى محالج القطاع العام بلغت حوالى 200 جنيه للقنطار، لافتًا إلى أن أغلب المصدرين يلجأون إلى تشوين الأقطان فى محالج القطاع العام، نظرا للاهتمام الشديد بعملية التشوين.

ولفت إلى أن الشركة لديها نحو 70 عاملًا دائمًا على مدار العام، و200 آخرين موسمية تتم الاستعانة بهم خلال موسم جمع القطن وتصديره إلى الخارج.

وأشار إلى أن محصول القطن الموسم الجارى مبشر وذو إنتاجية عالية، نظرًا للظروف الجوية الملائمة له، فضلًا عن اهتمام الفلاح خلال عملية الزراعة منذ وضع البذرة إلى جمع المحصول القطن، ما أدى إلى إنتاج كميات كبيرة من المحصول هذا العام.

وأكد أن اهتمام الدولة بمحصول القطن أدى إلى وجود عائد جيد للمزارع والمصدر معًا، وهذا ما يستنتجه المزارع والمصدر هذا الموسم.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول عبر نظام المزاد فى مراكز التجميع فى المحافظات حسب المساحات المزروعة.

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان فيها، وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان، والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع. باستثمارات 3 إلى 5 ملايين دولار.

وارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية لموسم 2022/2021، لتسجل حجم تعاقدات 60.15 ألف طن قطن، ما يعادل قرابة 1.3 مليون قنطار، بقيمة تعاقدات قاربت 326.8 مليون دولار.