المتحدة لصناعة الورق تستهدف استثمارات جديدة بالمنيا

عمر سالمتستهدف الشركة المتحدة لصناعة الورق "Uniboard" ضخ استثمارات جديدة، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مصنع لإنتاج الورق بمحافظة المنيا.قال إبراهيم المعلم، رئيس شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أحد المساهمين في شركة يونيبورد، إن الشركة تسعى حاليًّا للحصول على تخصيص أرض لإقامة خط إنتاج ثانٍ

عمر سالم

تستهدف الشركة المتحدة لصناعة الورق “Uniboard” ضخ استثمارات جديدة، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مصنع لإنتاج الورق بمحافظة المنيا.





قال إبراهيم المعلم، رئيس شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أحد المساهمين في شركة يونيبورد، إن الشركة تسعى حاليًّا للحصول على تخصيص أرض لإقامة خط إنتاج ثانٍ للمصنع خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتسهيل مهمة الشركة في الحصول على الأرض اللازمة لإقامة المصنع.

من جانبه وجه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، هيئة التنمية الصناعية بسرعة استكمال إجراءات تخصيص أرض بالمنيا لمستثمرين بقطاع الورق والكرتون لإقامة خط ثان بمصنعهم في المنيا.

وأضاف المعلم أن مصنع الشركة بمدينة السادات يقع على مساحة 127 ألف متر، واستغرق تنفيذه والتركيب والإنشاءات قرابة ثلاثة السنوات، موضحًا أن تجارب التشغيل انتهت تحت إشراف الاستشاريين والمصنعين الأوروبيين خلال الربع الأخير من 2016، وبدء الإنتاج في يناير 2017.

وأوضح أن حجم ما تم إنتاجه، خلال الفترة من يناير وحتى الآن، بلغ قرابة 45- 50 ألف طن، وتم تسويق وبيع أكثر من 90% في السوق المحلية، مع تصدير كميات تجريبية إلى كل من تركيا وسوريا والمملكة السعودية.

وأشار المعلم إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 82 مليون دولار، اشترك في تمويلها شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، ومجموعة يوسف علام، ود. أحمد حسنين هيكل، مضيفًا أن المشروع يستهدف إنتاج خامة الدوبلكس ذي الوجه الأبيض المطليّ الذي يستخدم في طباعة وإنتاج العلب اللازمة لتعبئة منتجات الصناعات المختلفة “أدوية– أغذية- مستحضرات تجميل– منظفات- إلكترونيات أجهزة منزلية”.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع تبلغ 400 طن، بطاقة سنوية 130 ألف طن من الجرامات المختلفة 250- 450 جم/ م2 وبمواصفات مكافئة للمواصفات الأوروبية والعالمية، موضحًا أن متوسط استهلاك السوق المصرية من هذا المنتج حوالي 200 ألف طن سنويًّا، بمعدل نمو سنوي 7.5%.

ونوّه المعلم بأن حجم الإنتاج السنوي المحلي حوالي 35-40 ألف طن، لذا تصل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي إلى ما يزيد على 150 ألف طن سنويًّا تتم تغطيتها من الشركات الأوروبية والتركية ودول جنوب شرق آسيا، وتتراوح فاتورة الاستيراد من هذا المنتج بين 80 و90 مليون دولار تزداد سنويًّا.

وأكد أن مصنع الدوبلكس يستهدف سد هذه الفجوة بنسبة 80- 85% في المرحلة الأولى، على أن ترتفع هذه النسبة بعد تنفيذ المرحلة التالية لمواجهة النمو السنوي المتوقع مستقبلًا، كما يستهدف المشروع تلبية جزء من احتياجات دول شرق أفريقيا وأسواق المملكة العربية السعودية وسوريا وتركيا.

وأضاف المعلم أنه يعتمد في إنتاج هذه الخامة على تدوير المخلفات الورقية مختلفة النوع، ورق جرائد كراسات وكتب أكياس وعلب عبوات كرتونية ثقيلة، والتي يتم تجميعها بعد استخدامها، هذا بالنسبة إلى الطبقات الثلاث السفلية، أما بالنسبة للطبقة الرابعة العليا فيستخدم لب الورق المستورد أو البدائل المجمعة غير المطبوعة.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع سوف تمكِّن المصنع من إزالة الأحبار من المخلفات الورقية المطبوعة، ومن ثم الاستغناء عن استيراد اللب الذي يمثل حاليًّا 15- 17% من الخامات الداخلة في الإنتاج.