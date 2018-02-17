المتحدة لتجارة السيارات تخفض أسعار هايما S5

المال - خاص أعلنت شركة المتحدة لتجارة السيارات - الوكيل الحصري للعلامة "هايما"، عن تخفيض أسعار طرازات هايما "S5"؛ بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال فبراير الحالي. وسجلت أسعار هايما "S5" - فئة "A/T" نحو 270 ألف بدلاً من…

المال – خاص



أعلنت شركة المتحدة لتجارة السيارات – الوكيل الحصري للعلامة “هايما”، عن تخفيض أسعار طرازات هايما “S5″؛ بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال فبراير الحالي.

وسجلت أسعار هايما “S5” – فئة “A/T” نحو 270 ألف بدلاً من 275 ألفا، كما بلغت أسعار “S5” فئة – “A/T H/L” نحو 280 ألفا مقابل 285 ألفا، وقدرت أسعار هايما “S5” فئة “A/T T/L” بنحو 310 آلاف جنيه.

واستقرت “المتحدة لتجارة السيارات” على أسعار هايما “M3” دون تغيير خلال الشهر الحالي، لتبلغ أسعار M3 فئة “M/T” نحو 164 ألفا، وتصل أسعار فئة “A/T” إلى 198 ألفا، وسجلت أسعار هايما “M3″ فئة”A/T H/L” نحو 230 ألفا.

ويذكر أن المتحدة لتجارة السيارات – وكيل العلامة الصينية؛ تخطط لإطلاق السيارة هايما “V70″؛ التى يتنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات “SUV” محليا خلال أبريل المقبل؛ بهدف زيادة مبيعات العلامة هايما – لتصل إلى 2000 سيارة بنهاية العام الحالي؛ وفقا لما أكده محمد داود مدير التسويق ومبيعات اﻷفراد بالشركة – فى تصريحات سابقة.

ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات هايما خلال فبراير:

العلامة الطراز الفئة أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغير Hiama M3 M/T 164.000 164.000 0 A/T 198.000 198.000 0 A/T H/L 230.000 230.000 0 S5 A/T 275.000 270.000 5.000 A/T H/L 285.000 280.000 5.000 A/T T/L 310 310.000 0

إعداد – المال المصدر: المتحدة لتجارة السيارات







العلامة الطراز الفئة أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغير Hiama M3 M/T 164.000 164.000 0 A/T 198.000 198.000 0 A/T H/L 230.000 230.000 0 S5 A/T 275.000 270.000 5.000 A/T H/L 285.000 280.000 5.000 A/T T/L 310 310.000 0 إعداد – المال المصدر: المتحدة لتجارة السيارات

العلامة الطراز الفئة أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغير Hiama M3 M/T 164.000 164.000 0 A/T 198.000 198.000 0 A/T H/L 230.000 230.000 0 S5 A/T 275.000 270.000 5.000 A/T H/L 285.000 280.000 5.000 A/T T/L 310 310.000 0 إعداد – المال المصدر: المتحدة لتجارة السيارات

العلامة الطراز الفئة أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغير Hiama M3 M/T 164.000 164.000 0 A/T 198.000 198.000 0 A/T H/L 230.000 230.000 0 S5 A/T 275.000 270.000 5.000 A/T H/L 285.000 280.000 5.000 A/T T/L 310 310.000 0 إعداد – المال المصدر: المتحدة لتجارة السيارات