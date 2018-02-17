المتحدة لتجارة السيارات تخفض أسعار هايما S5

المال – خاص
أعلنت شركة المتحدة لتجارة السيارات – الوكيل الحصري للعلامة “هايما”، عن تخفيض أسعار طرازات هايما “S5″؛ بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال فبراير الحالي.
وسجلت أسعار هايما “S5” – فئة “A/T” نحو 270 ألف بدلاً من 275 ألفا، كما بلغت أسعار “S5” فئة – “A/T H/L” نحو 280 ألفا مقابل 285 ألفا، وقدرت أسعار هايما “S5” فئة “A/T T/L” بنحو 310 آلاف جنيه.
واستقرت “المتحدة لتجارة السيارات” على أسعار هايما “M3” دون تغيير خلال الشهر الحالي، لتبلغ أسعار M3 فئة “M/T” نحو 164 ألفا، وتصل أسعار فئة “A/T” إلى 198 ألفا، وسجلت أسعار هايما “M3″ فئة”A/T H/L” نحو 230 ألفا.
ويذكر أن المتحدة لتجارة السيارات – وكيل العلامة الصينية؛ تخطط لإطلاق السيارة هايما “V70″؛ التى يتنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات “SUV” محليا خلال أبريل المقبل؛ بهدف زيادة مبيعات العلامة هايما – لتصل إلى 2000 سيارة بنهاية العام الحالي؛ وفقا لما أكده محمد داود مدير التسويق ومبيعات اﻷفراد بالشركة – فى تصريحات سابقة.
ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات هايما خلال فبراير:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار يناير
أسعار فبراير
مقدار التغير
Hiama
M3
M/T
164.000
164.000
0
A/T
198.000
198.000
0
A/T H/L
230.000
230.000
0
S5
A/T
275.000
270.000
5.000
A/T H/L
285.000
280.000
5.000
A/T T/L
310
310.000
0
إعداد – المال المصدر: المتحدة لتجارة السيارات