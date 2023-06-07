«المتحدة» تنتهي من تصدير 100 ألف قنطار قطن بـ11 مليون دولار إلى شرق آسيا

انتهت شركة المتحدة لحليج وتصدير الأقطان من تصدير حوالي 100 ألف قنطار من القطن إلى شرق آسيا منذ بدء موسم التصدير حتى الوقت الحالي بتكلفة إجمالية نحو 11 مليون دولار من إجمالي مستهدف تصديره 150 ألف قنطار وفقا لتصريحات المحاسب محمد عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل في مجال تصدير الأقطان منذ أن تم إنشاؤها إذ تستهدف السوق الخارجية بالأقطان كما أنها تتوسع في زيادة التصدير إلى الخارج من القطن فقط.

قال محمد عبدالمنعم، إن شركته تصدر أصنافًا عديدة من محصول القطن منها: «جيزة 95، وجيزة 94، وجيزة 86، وجيزة 92»، مضيفًا أن الكمية الأكبر تكون لصنف جيزة 94 إذ أن متوسط سعر تصدير القنطار إلى شرق آسيا يبلغ 130 دولارًا.

وأضاف «عبدالمنعم» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المساحة المنزرعة خلال الموسم 2023- 2024 منخفضة عن الموسم الماضي بنسبة 40%، بالإضافة إلى أن الأصناف البديلة في العالم منخفضة بنفس النسبة الموسم القادم مما يترتب عليه تحسين الأسعار فضلا عن زيادة الطلب على القطن المصري بكافة أنواعه.

وأشار إلى أن هناك إقبالا في السوق الخارجية على القطن المصري نتيجة جودته العالية ونقص الكميات المعروضة في دول أسيا، لافتا إلى أن عملية التصدير لدى مستمرة حتى الوصول إلى الكميات التي تسهدفها الموسم الجاري.

وأكد «عبدالمنعم»، أن هناك تسهيلات من الدولة للمصدرين لتشجعيهم على زيادة الصادرات إلى الخارج، إذ تم إنشاء عدد من المحالج المطورة بأحدث تكنولوجيا في العالم لتحسين جودة القطن المصري مما يؤدي إلى الحفاظ على الأقطان لتصديرها إلى الخارج.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول عبر نظام المزاد في مراكز التجميع فى المحافظات حسب المساحات المزروعة.

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان فيها، وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان، والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع. باستثمارات 3 إلى 5 ملايين دولار.

«عبدالمنعم»: سعر تشوين القنطار الواحد فى محالج القطاع العام بلغت حوالى 200 جنيه للقنطار

من جانب آخر، أكد «عبدالمنعم»، أن عملية التصدير للأقطان تتم عبر البحر تحديدًا من موانئ «الإسكندرية، والدخيلة»، مضيفًا أن شركته تقوم بالتعاقد مع شركات نقل تنقل الأقطان إلى محالج القطاع العام لتشوينها لحين تحديد موعد لتصديرها إلى الخارج.

وأشار إلى أن سعر تشوين القنطار الواحد في محالج القطاع العام بلغت حوالى 200 جنيه للقنطار، لافتًا إلى أن أغلب المصدرين يلجأون إلى تشوين الأقطان فى محالج القطاع العام نظرا للاهتمام الشديد بعملية التشوين.

وأكد «عبدالمنعم» أن اهتمام الدولة بمحصول القطن أدى إلى وجود عائد جيد للمزارع والمصدر معًا وهذا ما يستنتجه المزارع والمصدر هذا الموسم.