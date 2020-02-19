«المتحدة» تضخ خطة استثمارية بمليار جنيه خلال العام المالى المقبل

تستهدف الشركة العربية المتحدة للشحن تنفيذ خطة استثمارية بقيمة مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، لإنقاذها من التعثر والتحول للربحية، إلا أن تنفيذها مرهونًا باستيفاء بعض الإجراءات والموافقات.

قال مصدر فى الشركة لـ«المال»، إن الخطة الاستثمارية للعربية للشحن خلال العام المالى (2020 -2021) تنتظر اعتماد وزارة قطاع الأعمال العام، ومتوقع صدورها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى لبدء التنفيذ.

أوضح أن الخطة الاستثمارية تتمثل فى شراء أوناش متعددة الأغراض.وأن الخطة تمنح العربية الفرصة لبدء صرف الأموال اللازمة للخطة التى يقوم بتمويلها صندوق الاستثمار الألمانى بقيمة 50 مليون يورو، ما يعادل مليار جنيه.

كانت «المال» قد نشرت سابقا أن صندوق الاستثمار الألمانى وافق على وضع 50 مليون يورو تحت تصرف المتحدة للشحن لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بجانب خفض الفائدة على المبلغ الممنوح إلى %4 بدلا من %6.

لفت إلى أن العربية للشحن تستهدف حال تنفيذ الخطة الاستثمارية صافى ربح تقترب قيمته من 100 مليون جنيه العام المالى المقبل.

أوضح أن العربية للشحن أعادت النظر مجددا خلال العام الحالى فى الخطة الاستثمارية الموضوعة منذ 2018، فى ظل عدة متغيرات أبرزها تراجع سعر الدولار الأمريكى إلى 15 جنيهًا، بدلا من 17 جنيهًا، واليورو إلى 17 جنيهًا بدلا من 20.

أشار إلى أن المرحلة الأولى من الخطة الاستثمارية تتكلف 352 مليون جنيه من إجمالى الاستثمارات المرصودة للعام المقبل.

يشار إلى أن العربية للشحن تعانى من خسائر متراكمة كان آخرها بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2019 -2020)، وارتفعت %30 على أساس سنوى، لتصل إلى 15.6 مليون جنيه، مقارنة 12.03 مليون جنيه الفترة المناظرة، وتراجعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة إلى 5.62 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 6.37 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى الماضى.