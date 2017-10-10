المتحدة تتفاوض على إنتاج السيارة هايما محلياً

❐ تدشين مركزى خدمة ما بعد البيع بالقاهرة والإسكندريةأحمد عوضأعلنت الشركة المتحدة لتجارة السيارات، إحدى شركات مجموعة القصراوي، ووكيل هايما، عن بيع ما يقرب من 450 سيارة، خلال الـ 3 أشهر الماضية، مضيفًا أن خطة "المتحدة" تستهدف زيادة حجم المبيعات لـ 2000 سيارة خلال العام المقبل.وأوضح مصدر مسئول با

❐ تدشين مركزى خدمة ما بعد البيع بالقاهرة والإسكندرية

أحمد عوض

أعلنت الشركة المتحدة لتجارة السيارات، إحدى شركات مجموعة القصراوي، ووكيل هايما، عن بيع ما يقرب من 450 سيارة، خلال الـ 3 أشهر الماضية، مضيفًا أن خطة “المتحدة” تستهدف زيادة حجم المبيعات لـ 2000 سيارة خلال العام المقبل.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة لـ”المال”، أن “المتحدة لتجارة السيارات” تدرس التوسع داخل السوق المحلية، عبر مشروع تجميع طرازات العلامة هايما محليًا، كاشفا عن تلقى “المتحدة” عددًا من العروض المقدمة لمصانع السيارات من بينها “الهيئة العربية للتصنيع ومصنع أجا.

وأشار إلى أنه حاليا يدرس تلك العروض من حجم التكلفة والطاقة الإنتاجية للمصانع، متوقعًا أن يدخل مشروع التجميع المحلى لطرازات هايما حيز التنفيذ نهاية العام المقبل.

وأكد أن أداء سوق السيارات يشهد تراجعا بنسبة %50 خلال الوقت الحالي؛ بسبب انخفاض حجم القوة الشرائية من قبل المستهلكين، فى ظل ارتفاع الأسعار، متوقعًا أن تصل إجمالى المبيعات إلى 100 ألف وحدة نهاية العام.

كما رجح أن تشهد مبيعات السيارات تحسنًا ملحوظا خلال العام المقبل، نتيجة الانخفاض التدريجى بأسعار الصرف؛ الذى سيعقبه انخفاضًا بالأسعار وزيادة حجم القوة الشرائية.

وتابع أن الطرازات الجديدة من هايما ستلعب الدور الرئيسى فى زيادة حجم المبيعات بالسوق، فضلا عن أنه من المرتقب الكشف عن طرازات جديدة خلال العام المقبل.

وكانت المتحدة لتجارة السيارات، طرحت الشكل الجديد من هايما V70 – فئة SUV، على هامش فعاليات معرض أوتوماك فورميلا خلال الشهر الماضى.

وتابع عن الخطة التوسعية لـ”المتحدة لتجارة السيارات” بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف أنحاء الجمهورية، عبر اعتماد 9 موزعين جدد للعلامة الصينية خلال أكتوبر الحالي، لتشمل مناطق”القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، والمنصورة، وقنا، وسوهاج، والغردقة”، كاشفا عن تدشين مركزى خدمة ما بعد البيع بمدن بالقاهرة والإسكندرية خلال 2018.

ورداً على سؤال “المال”، بإمكانية تراجع أسعار طرازات هايما داخل السوق، بالتزامن مع الدخول فى خطط تجميعها محليا، قال إنه من المرجح أن تنخفض أسعارها بنسبة %20، مقارنة عن نظيرتها المستوردة.