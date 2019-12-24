المتجر.. منصة مصرية للتسوق الإلكترونى

أطلقت شركة worcbox لبرامج السوفت وير، منصة إلكترونية لخدمات التسوق الإلكترونى تحت اسم “المتجر”، تستهدف من خلالها الوصول لمليون مستخدم و100 ألف عارض من داخل وخارج مصر، خلال العام المقبل.

وقالت سالى عباس، مدير المشروعات بالشركة، إن worcbox بدأت نشاطها بالسوق المحلية منذ 6 أعوام، وتمتلك فروعا فى مصر والإمارات والولايات المتحدة، وتأسست بواسطة 3 رواد أعمال أحدهما أردنى الجنسية وآخر مصرى وثالث أمريكى .

وأوضحت لـ”المال” أن شركتها تعمل فى مجال تطوير برامج سوفت وير لحل مشاكل المستخدمين، مشيرة إلى أن نشاطها ينقسم إلى محورين، أولهما الخدمة نفسها متمثلة فى تطوير أبلكشين أو موقع إلكترونى للعملاء، والمحور الآخر هو تطبيق “متجر”.

وأكدت أن المتجر هو أبلكشين على هواتف “الآندرويد” و”الآيفون”، يستهدف مساعدة المستخدمين على إنشاء مواقع تسوق إلكترونى مقابل عمولة تصل إلى 250 جنيهاً شهريا، أشارت إلى أن هدف التطبيق هو تمكين أصحاب الحرف اليدوية ومالكى صفحات التسوق على مواقع التواصل الاجتماعى من الانتشار سريعاً.

كما يساعد أيضا ربات البيوت على تحميل أشهى المأكولات وبيعها دون اشتراط توافر سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، على غرار مواقع التجارة الإلكترونية المعروفة.

وأضافت علياء مهران، مدير التسويق بالشركة، أن المتجر يستهدف مخاطبة رواد تطبيقات التواصل الاجتماعى، ومنها فيسبوك وإنستجرام، الذين لا يمتلكون منصة إلكترونية يستطيعون تسويق منتجاتهم من خلالها بأسعار محددة، ويتواصلون مع العملاء لحظياً.

وذكرت أن الأبلكشين يعتمد على تنظيم الأورادات “أونلاين” وتسهيل عملية الدفع الإلكترونى .

وقدرت عدد العارضين المسجلين على التطبيق من ذكور وأناث بأكثر من 280 شخصاً، ينتمون لصناعات مختلفة، منها الموضة والحرف اليدوية.

ولفتت إلى أن التطبيق يقبل ضم جميع الأعمار، ويتم التسجيل من خلال حساب موقع فيسبوك أو البريد الإلكترونى (Gmail)، يلى ذلك تحميل اسم وتفاصيل وسعر المنتج بالجنيه المصرى أو الدولار الأمريكى، خلال3 دقائق مع وضع اللوجو الخاص بالمعلن، وعمل مشاركة للمنتجات على كل مواقع السوشيال ميديا.

وكشفت عن إجراء مفاوضات مع شركات شحن لتوصيل الطلبات للعملاء، وأخرى تعمل فى مجال حلول الدفع الإلكترونى، مثل فورى، وباى موب، وبيفورت، وPAYPAL لتفعيل الدفع أونلاين.

وتابعت أن “المتجر” يتيح للمستخدمين تجربة التطبيق مجانا لمدة شهر، مع إتاحة الاشتراك بعد ذلك لمدة 6 أو 12 شهراً، كما يتيح للعميل الدفع نقدا عند الاستلام، وتخطط الشركة لإطلاق موقع إلكترونى أيضاً، مشيرة إلى أن العميل يحصل على الخدمة دون أى مقابل.

وبينت أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل التوسع فى أوروبا وأمريكا، وإطلاق خدمات قيمة مضافة جديدة، منها الدفع عبر حساب بنكى، والوصول إلى مليون و 100 ألف عارض داخل وخارج مصر، معتبرة أن المنافسة صعبة للغاية مع مواقع التسوق الإلكترونى، ويسعى متجر للتركيز على أسواق الخليج والشرق الأوسط كمرحلة أولى.

ولفتت إلى أن Worcbox تعمل على تسويق المتجر عبر المشاركة فى البزارات والمعارض والأحداث، مثل قمة ريادة الأعمال (رايز آب).

وتطرقت سالى إلى أن فكرة التطبيق ظهرت بعد تلقى الشركات طلبات لإنشاء مواقع تجارة إلكترونية بأعلى جودة وأقل تكلفة، مع وجود أصحاب مشروعات غير قادرة على تسويق منتجاتها.

ولفتت إلى أن المتجر يضم عارضين من دول عربية مثل السعودية والأردن والإمارات، ولكل صاحب ستور سياسة الخصوصية والاستبدال والاسترجاع الخاصة بمنتجاته، ويتوقف زمن توصيل الطلب على حسب كل عارض.

وأشارت إلى امتلاك الشركة فريق دعم فنى للتواصل مع العملاء على مدار الساعة هاتفياً، أو عبر رسائل نصية، أو من خلال صفحة مخصصة على الموقع الإلكترونى، وفى حال وجود شكوى من المعلن يتم التواصل معه مباشرة.