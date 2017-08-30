المتجددة تنفذ مشروعات شمسية باستثمارات 83 مليون دولار

عمر سالم: كشف مصدر مسئول فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجدد، عن انتهاء الهيئة بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية من صرف نحو 83 مليون دولار ما يعادل نحو 1.477 مليار جنيه من المنحة الإماراتية، لتنفيذ محطات طاقة شمسية ﻓﻰ ﻧﺤﻮ 7ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، هى ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺳﻴﻨﺎﺀ، ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻷﺣﻤﺮ، سوه

عمر سالم:

كشف مصدر مسئول فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجدد، عن انتهاء الهيئة بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية من صرف نحو 83 مليون دولار ما يعادل نحو 1.477 مليار جنيه من المنحة الإماراتية، لتنفيذ محطات طاقة شمسية ﻓﻰ ﻧﺤﻮ 7ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، هى ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺳﻴﻨﺎﺀ، ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻷﺣﻤﺮ، سوهاج، قناة الأقصر، أسوان، مرسى مطروح.

وحصلت الهيئة على المنحة من الحكومة الإماراتية نهاية عام 2015 بقيمة 140 مليون دولار، لدعم نشر استخدامات الطاقة الشمسية، ولإيصالها للمناطق النائية غير المرتبطة بالشبكة القومية، ويستفيد منها نحو 167 ألف مواطن.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ”المـال” أنه تم تنفيذ كافة المشروعات المتفق عليها مع الجانب الإماراتى حتى الآن، وقررت الحكومة المصرية الحصول على المتبقى من المنحة، والبالغ قيمته 57 مليون دولار وتوجيهها إلى مشروعات أخرى بالدولة بالتعاون مع الجانب الإماراتى.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إنفاق المبالغ المالية التى صرفتها الهيئة، على إنشاء أكثر من 8 محطات شمسية مركزية، بخلاف محطات أخرى أعلى المنازل من إنارة نحو 211 قرية فى 7 محافظات.

وتستهدف «الكهرباء» استغلال تلك المنحة، لإنشاء ﻧﺤﻮ 14 ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 43 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ تنفيذها ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ.

وكشفت المصادر عن أنه لم يتم تنفيذ المشروعات المقررة والتى تم وضعها فى الخطة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء إلا قليل من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء نتيجة تخوفهم من الحالة الأمنية بشمال سيناء.

وأضافت المصادر أن إجمالى قدرة المشروعات تصل إلى 7 ميجاوات، بإجمالى استثمارات 130 مليون جنيه، موضحا أن الهيئة خاطبت الشركات أكثر من مرة لتنفيذ المشروعات ولكن دون رد حتى الآن، ويتم تنفيذ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﺘﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻰ يتم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮيل ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

ﻛﺎﻧﺖ «ﺍﻟﻤﺎﻝ» ﻗﺪ ﺍﻧﻔﺮﺩﺕ ﺑﻨﺸﺮ اﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﺘﻰﻋﺎﻡ 2023، ﻭﺍﻟﺘﻰﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮ 9500 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ 2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ7100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 12 ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ.