المتجددة تنشئ فرع تخليص جمركي للمكونات المستوردة

عمر سالم

كشف الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة قامت بإنشاء وحدة فى الهيئة خاصة بالتخليص الجمركي لكافة مكونات الطاقة المتجددة التى يقوم المستثمرين باستيرادها من الخارج.



وأضاف الخياط فى تصريحات لـ”المـال” أن قيام الهيئة بإنشاء الفرع يأتى من أجل الإسراع فى الخطوات، ولضمان عدم توقيع غرامات تأخير على المستثمرين ولضمان استمتاع المستثمر بمزيد من الحرية.



وأكد أن الهيئة تقوم بإعفاء مكونات الطاقة المتجددة من الجمارك، وتوفير الأراضى مقابل 2% من الطاقة المنتجة، وإنهاء كافة التراخيص بأسرع وقت ممكن كما أن الطاقة المتجددة تلقى اهتماما من جانب القيادة السياسية وهى ضمانة للمستثمرين.



كانت المال قد انفردت بنشر استراتيجية هيئة الطاقة المتجددة حتى عام 2023، والتى تستهدف من خلالها توليد نحو 9500 ميجاوات، تنقسم إلى 2400 ميجاوات طاقة شمسية، و7100 ميجاوات طاقة رياح، باستثمارات تصل لنحو 12 مليار دولار، وذلك بحلول 2022.