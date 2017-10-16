المتجددة تقرر تنفيذ محطة مصدر بنظام BOO

المال ـ خاصقررت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذ مشروع الرياح المشترك مع شركة مصدر الإماراتية بنظام الـBOO البناء والتشغيل والتملك.كشفت مصادر مسئولة بالهيئة فى تصريحات لـ«المال»، أن الهيئة قررت ذلك، بدلا من تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع الشركة الإماراتية نظرا لارتفاع تكلفة المش

المال ـ خاص

قررت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذ مشروع الرياح المشترك مع شركة مصدر الإماراتية بنظام الـBOO البناء والتشغيل والتملك.

كشفت مصادر مسئولة بالهيئة فى تصريحات لـ«المال»، أن الهيئة قررت ذلك، بدلا من تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع الشركة الإماراتية نظرا لارتفاع تكلفة المشروع، وصعوبة تحمل الهيئة لنحو 200 مليون يورو، ما يعادل نحو 4.2 مليار جنيه، موضحا أن المحطة تصل استثماراتها لنحو 400 مليون يورو وبقدرة 220 ميجاوات.

وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من الدراسات البيئية والجدوى الاقتصادية للمشروع، وجاهز حاليا على التنفيذ، ولكن سبب التأخير هو صعوبة المشاركة فى تمويله من قبل الهيئة، نظرا للاستثمارات الضخمة الخاصة به، موضحة أن الهيئة تقوم بمفاوضات مع الشركة الإماراتية حاليا لوضع الترتيبات النهائية للمشروع.

وكشف المهندس محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أنه من المرتقب الانتهاء من 3 مشروعات رياح بقدرة 380 ميجاوات خلال الربع الأول من عام 2018، موضحا أن المشروعات الثلاثة تضم مشروع رياح بقدرة 40 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت، والثاني محطة رياح بقدرة 220 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت أيضا تنفذها شركة إسبانية، إضافة إلى المشروع الثالث بقدرة 120 ميجاوات، وسيتم الانتهاء منه خلال أبريل المقبل بالتعاون مع إسبانيا.

وقال الخياط في تصريحات لـ«المال»، إنه بانتهاء المشروعات الثلاثة سيرتفع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة لنحو 970 ميجاوات معظمها من الرياح ومحطة الكريمات الشمسية.

وﻛﺎﻧﺖ «ﺍﻟﻤﺎﻝ» ﻗﺪ ﺍﻧﻔﺮﺩﺕ ﺑﻨﺸﺮ اﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2023، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮ 9500 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ 2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ7100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 12 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.