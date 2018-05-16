المتجددة تخطط لإنشاء محطة شمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات

عمر سالم

تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى مدينة الزعفرانة بمحافظة السويس.

وكشف مسئول بالهيئة – فى تصريحات لـ «المـال» – أن الهيئة تجرى دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، المتضمن إنشاء محطة كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.

وأضاف أن تكلفة المشروع تصل لنحو 900 مليون جنيه، وسيتم التعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويله، ومن المقررأن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى خلال 3 شهور، على أن يتم طرح مناقصة الاستشارى الخاص بالمشروع قبل نهاية العام.

وعلى جانب آخر، تستهدف الهيئة أيضًا اختيار استشارى لإعداد دراسة جدوى لمشروع آخر بنظم الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

وأشار إلى أن الهيئة طرحت المناقصة منذ شهور على الشركات العالمية، لافتًا إلى أن المشروعين ضمن الخطة الخمسية للهيئة 2017 / 2022 وستطرح الهيئة المشروعين على الشركات العالمية والمحلية لتنفيذهما لصالح الهيئة، لرفع إنتاج مصر من الطاقة إلى 20% طاقة متجددة بحلول عام 2022.

وتخطط الهيئة حاليا للإعداد لإنشاء 5 محطات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات بنظام الخلايا الفوتوفلطية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى أخرى كهربائية، عبر استخدام الألواح الشمسية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، والوكالة الفرنسية وعدد من الجهات الأجنبية.

وكان المهندس محمد الخياط، رئيس الهيئة قد صرح لـ «المـال» بأن الهيئة تلقت 6 طلبات للاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة بنظام بنظام البناء والتشغيل والتملك «BOO»، والتى تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، وفقا للسعر المتعاقد عليه، وبناء عليه فإن هذه المشروعات ستستفيد من قرارات الإصلاح الاقتصادى، ولن تتأثر بتحرير سعر الصرف، والدليل على ذلك تقدم شركة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات.