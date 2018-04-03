المتاحف المصرية تقيم فعاليات للاحتفال بيوم اليتيم

دعاء محموديحتفل قطاع المتاحف بوزارة الآثار بيوم اليتيم والذي تحتفل به مصر أول جمعة من شهر ابريل، حيث يقيم كلاً من متحف النسيج بشارع المعز، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق فعاليات يستضيف خلالها مجموعة من الأطفال من دور الأيتام. وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف. أن هذا الاحتفال يأتي في إطار

دعاء محمود

يحتفل قطاع المتاحف بوزارة الآثار بيوم اليتيم والذي تحتفل به مصر أول جمعة من شهر ابريل، حيث يقيم كلاً من متحف النسيج بشارع المعز، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق فعاليات يستضيف خلالها مجموعة من الأطفال من دور الأيتام.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف. أن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص قطاع المتاحف بمشاركة مختلف أطياف الشعب في جميع المناسبات وتوطيد علاقتهم بالمتاحف من خلال الأعياد والمناسبات العامة والقومية.

وأشار د. أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري إلى أن المتحف ينظم احتفالية تحت عنوان ” فرحهم ٣”، لمجموعة من أطفال دار أيتام الجمالية يوم الخميس الموافق ٥/٤/٢٠١٨.

وأضاف أن هذه هي السنة الثالثه علي التوالي التي يحتفل بها المتحف بيوم اليتيم، ويتضمن الحفل جولة إرشادية للأطفال يصطحبهم فيها أمناء المتحف، بالإضافة إلى أنشطة مختلفة وورش فنية لتعليم الأطفال كيفية التعرف علي أنواع النسيج وتعليمهم الطباعة عليها، بالإضافة إلي توزيع الألعاب و الهدايا التذكارية عليهم، ويأتي في الختام حفل فني يقام علي مسرح بيت الشاعر أمام المتحف يضم عروض العرائس والساحر والأراجوز وأغاني للأطفال.

وعلي السياق ذاته، ينظم متحف الفن الإسلامي احتفاليتة يوم السبت الموافق ٧/٤/ ٢٠١٨، تحت عنوان “احنا معاك”.

وأوضح د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن المتحف يستضيف خلال الاحتفالية 100 طفل من دور الأيتام المختلفة، حيث يقدم لهم عروض لمسرح العرائس والأراجوز وبعض المسابقات الترفيهية، كما ينظم ورش فنية لعمل الجلود والحلي، والطباعة على المنسوجات والورق.

