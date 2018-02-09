المبيعات تنعش أرباح فولفو

وكالات:أعلنت فولفو كارز، المملوكة للصين أمس ارتفاع أرباحها 37% خلال عام 2017، بدعم قوة المبيعات في الصين وأوروبا.وبلغ صافي الدخل خلال العام الماضي 10.2 مليارات كرون (1.26 مليار دولار) مقارنة بـ 7.46 مليارات كرون عام 2016.وارتفعت العائدات 17% لتصل إلى 210 مليارات كرون.وأوضحت الشركة إ

وكالات:

أعلنت فولفو كارز، المملوكة للصين أمس ارتفاع أرباحها 37% خلال عام 2017، بدعم قوة المبيعات في الصين وأوروبا.





وبلغ صافي الدخل خلال العام الماضي 10.2 مليارات كرون (1.26 مليار دولار) مقارنة بـ 7.46 مليارات كرون عام 2016.

وارتفعت العائدات 17% لتصل إلى 210 مليارات كرون.

وأوضحت الشركة إنها باعت أكثر من 571 ألف سيارة، لتسجل مبيعات قياسية للعام الرابع على التوالي.

وباعت الشركة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، 114400 سيارة، بارتفاع 25% مقارنة بعام 2016.

وأضافت فولفو أن المبيعات ارتفعت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 3% العام الماضي. ويشار إلى أن فولفو تعد الماركة الأكثر مبيعاً في السويد للعام الـ60 على التوالي، وقد ارتفعت المبيعات في السويد العام الماضي 6% لتصل إلى أكثر من 74 ألف سيارة.