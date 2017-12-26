المبيعات المحلية فى حدود 120 ألف سيارة العام الجارى

أحمد نبيل: توقع اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن تنحسر مبيعات السوق فى حدود 120 ألف سيارة، سواء ملاكى أو نقل وأتوبيسات بنهاية العام الحالى، موضحاً أن التحديات التى واجهت الوكلاء والشركات والمصانع من أبرز أسباب تراجع…

أحمد نبيل:

توقع اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن تنحسر مبيعات السوق فى حدود 120 ألف سيارة، سواء ملاكى أو نقل وأتوبيسات بنهاية العام الحالى، موضحاً أن التحديات التى واجهت الوكلاء والشركات والمصانع من أبرز أسباب تراجع الطلب على السيارات.

وقال إن مبيعات العام المقبل ستتوقف على مدى استعادة الجنيه لقوته أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذى سينعكس على الأسعار من خلال تراجع أسعار السيارات، بإطلاق عروض للوكلاء والموزعين قد تدفع السوق للتحرك مرة أخرى واستعادة مبيعاتها.

وتابع أن رابطة مصنعى السيارات تتوقع تحسن معدلات أداء المبيعات خلال النصف الثانى من العام المقبل، لاأباب تتعلق بتأثير المشروعات القومية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى على قوة الجنيه، والذى سيكون بمثابة المحرك الرئيسى للسوق فى ظل التراجعات المتتالية حالياً.

وأشار إلى أن مصير مصانع السيارات وحجم إنتاجها، سيتوقف على مشروعات القوانين المنظمة للسيارات واستيرادها، مؤكداً أن المصانع تترقب التشريعات الجديدة الخاصة بمشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها.

وأوضح أن الرؤية لا تزال غير واضحة حول بنود القانون، مؤكداً أن إحدى الشركات الأجنبية تقوم بوضع تعديل على الإستراتيجية لتتوافق مع طموحات تحويل صناعة السيارات من تجميعية إلى تصنيعية، على أن ترسل بعد ذلك إلى وزارة الصناعة، وبعدها لجنة الصناعة بمجلس النواب.