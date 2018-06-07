المبيعات العالمية للسيارات ترتفع %3 خلال 4 أشهر

خالد بدر الدينارتفعت مبيعات السيارات بأكثر من %3 على مستوى العالم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى، لتتجاوز 30.7 مليون وحدة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضى، مع ارتفاع مبيعاتها بحوالى %5.2 خلال شهر أبريل وحده لتصل إلى أكثر من 7.44 مليون وحدة.وتتوقع وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأب

خالد بدر الدين

ارتفعت مبيعات السيارات بأكثر من %3 على مستوى العالم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى، لتتجاوز 30.7 مليون وحدة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضى، مع ارتفاع مبيعاتها بحوالى %5.2 خلال شهر أبريل وحده لتصل إلى أكثر من 7.44 مليون وحدة.

وتتوقع وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات ارتفاع مبيعات السيارات الركوب إلى حوالى 98 مليون وحدة مع نهاية هذا العام، وإلى أكثر من 100 مليون وحدة خلال العام المقبل، بعد أن بلغت العام الماضى حوالى 94 مليون وحدة.

وتصدرت مجموعة فولكس فاجن الألمانية قائمة أكثر عشر شركات من حيث المبيعات خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أبريل الماضى، بمبيعات تجاوزت 3.63 مليون وحدة بزيادة %7 عن مبيعاتها خلال نفس الشهور من العام الماضى، لتواصل احتفاظها بالمركز الأول الذى سجلته خلال العامين الماضيين بفضل العلامات الفارهة والشعبية التى تحقق لها أعلى المبيعات، ومنها أودى وبورش وبينتلى وبوجاتى ولامبورجينى سيات وسكودا.

وجاء فى المركز الثانى تحالف رينو نيسان الفرنسية اليابانية التى زادت مبيعاتها بحوالى %4.4 خلال هذا العام حتى نهاية أبريل لتقترب من 3.4 مليون وحدة وبعدها شركة تويوتا اليابانية بأكثر من 3.2 مليون وحدة وبزيادة حوالى %2 عن مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وظهرت مجموعة هيونداى كيا الكورية الجنوبية فى المركز الرابع بمبيعات قفزت بحوالى %5.6 لتتجاوز 2.39 مليون وحدة ثم شركة جنرال موتورز الأمريكية بأكثر من 2.148 مليون وحدة، وبارتفاع حوالى %3.4 خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى وبعدها شركة فورد موتور الأمريكية التى باعت أكثر من 1.9 مليون وحدة ولكن بانخفاض %6 عن مبيعاتها خلال نفس الشهور من عام 2017.

واحتلت مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية المركز السابع بمبيعات أكثر من 1.6 مليون سيارة وبزيادة حوالى %0.8، وبعدها هوندا اليابانية بحوالى 1.53 مليون وحدة ولكن بهبوط أكثر من %1.3 ثم مجموعة بيجو ستروين الفرنسية التى زادت مبيعاتها بحوالى %3.9 لتصل إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة، وأخيرًا شركة سوزوكى اليابانية التى قفزت مبيعاتها بحوالى %9 لتتجاوز 973 ألف وحدة.

وارتفعت أيضًا حصة مبيعات مجموعة فولكس فاجن بحوالى %11.8 من إجمالى المبيعات العالمية خلال نفس الشهور من هذا العام، واقتربت أيضًا حصة مجموعة رينو نيسان من %11.1 ثم تويوتا بحصة بلغت %10.5.

أما حصة مجموعة هيونداى كيا فقد ارتفعت إلى %7.8 من المبيعات العالمية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وكذلك جنرال موتورز بحوالى %7، بينما توقفت حصة شركة فورد عند %6.3.

وبلغت حصة مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية أكثر من %5.3، وبعدها هوندا اليابانية بحوالى %5 ثم مجموعة بيجو ستروين الفرنسية بأكثر من %4.9، وشركة سوزوكى اليابانية بحوالى %3.2.

وتتوقع وكالة F2M أيضًا ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم إلى أكثر من 30 مليون وحدة خلال العام الحالى لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها وفى تاريخ أى بلد فى العالم بعد أن زادت مبيعاتها خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام إلى أكثر من 9.29 مليون وحدة وبزيادة %4 عن مبيعاتها فى نفس الشهور من العام الماضى.