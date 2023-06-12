المبيعات العالمية لسيارة كونا الكهربائية تتجاوز 285 ألف وحدة

أظهرت بيانات شركة هيونداي موتور أن المبيعات التراكمية العالمية لسيارة “كونا إلكتريك” التي طرحتها هيونداي موتور في عام 2018، بلغت 285,138 وحدة حتى شهر أبريل من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

ارتفعت المبيعات السنوية لسيارة كونا الكهربائية من 22,787 وحدة في عام 2018 إلى 85,313 وحدة في عام 2020، لكنها انخفضت إلى 45,610 وحدات بسبب نقص إمدادات أشباه الموصلات.

في العام الماضي، زادت مرة أخرى إلى 56,611 وحدة، وسجلت 26,366 وحدة في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام. وبالنظر إلى اتجاه المبيعات، فمن المرجح أن تتجاوز مبيعاتها التراكمية 300 ألف وحدة في الشهر المقبل.

من بين المبيعات التراكمية لسيارة “كونا إلكتريك”، كانت 258,663 وحدة في الأسواق الخارجية، وهذا أكبر بمقدار 7 أضعاف من مبيعاتها في السوق المحلي التي بلغت 34,275 وحدة.

وتم بيع أكثر من 50 ألف وحدة في الأسواق الخارجية في العام الماضي. ويتم إنتاج السيارة في كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.

وحافظت “كونا إلكتريك” على صدارتها في المبيعات التراكمية بين السيارات الكهربائية الكورية. تليها “كيا نيرو إي في” (228,894 وحدة) و”هيونداي أيونيك 5″ (203,515 وحدة) و”كيا إي في 6″ (149,129 وحدة).