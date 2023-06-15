المبيعات الخارجية للسيارات الكورية تقفز 50% في مايو

قالت وزارة الصناعة في سيول اليوم الخميس إن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات زادت بنسبة 50% تقريبا على أساس سنوي في مايو بفضل الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة وخاصة في السوق الأمريكية، بحسب وكالة يونهاب.

وأظهرت البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن قيمة الصادرات من السيارات بلغت 6.2 مليار دولار في الشهر الماضي بزيادة قدرها 49.4% عن نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى مستوى قياسي جديد شهري لمايو.

وتجاوزت صادرات السيارات الشهرية 6 مليارات دولار لأول مرة في مارس ومنذ ذلك الوقت، ظلت فوق هذا المستوى.

ومن حيث الحجم، ارتفعت صادرات السيارات بمقدار 37.5% على أساس سنوي إلى 248,755 وحدة في الشهر الماضي وفقا للبيانات.

وتُعزى زيادة صادرات السيارات إلى الطلب العالمي القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

وارتفعت قيمة الصادرات من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 64.3% على أساس سنوي في مايو إلى 2.1 مليار دولار، ومن حيث الحجم، زادت صادراتها بنسبة 49.2% إلى 66,264 وحدة في الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية والهيدروجينية تضاعفت تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 1.18 مليار دولار، وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 11.1% إلى 230 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن زيادة المبيعات جاءت لأن المركبات التجارية الكورية الجنوبية تتمتع بمزايا ضريبية في إطار قانون خفض التضخم الأمريكي بغض النظر عن الشروط الأخرى وقفزت نسبة مبيعات المركبات التجارية إلى حوالي 40% في مايو من 5% في العام الماضي.

وكانت أمريكا الشمالية الوجهة الأولى لتصدير السيارات الكورية الجنوبية الشهر الماضي حيث قفزت المبيعات 52.2% على أساس سنوي إلى 2.91 مليار دولار في مايو.

وزادت قيمة صادرات البلاد من السيارات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 77.1% إلى 1.15 مليار دولار، وقفزت القيمة إلى الدول الآسيوية بمقدار 86.6% إلى 579 مليون دولار وارتفعت إلى الشرق الأوسط بنسبة 30.8% إلى 503 ملايين دولار.