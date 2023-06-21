المبيعات التعاقدية لـ3 شركات عقارية تقفز 70% فى الربع الأول من 2023

تمكنت 3 شركات عقارية مقيدة فى البورصة المصرية من تحقيق أرقام قياسية بمبيعاتها التعاقدية خلال الربع الأول من العام الجارى، مسجلة 21.7 مليار جنيه مقارنة مع 12.8 مليار فى الفترة المناظرة من 2022، بنسبة نمو %70، بدعم الزيادة السعرية للوحدات وارتفاع الطلب.

وتخطت نتائج مجموعة «طلعت مصطفى» عن الربع الأول من العام الجارى توقعات بنوك الاستثمار، نتيجة ارتفاع الهوامش وانخفاض تكاليف التمويل أكثر من المنتظر.

وسجلت مبيعات المجموعة التعاقدية من جميع مشروعاتها حوالى 12.2 مليار جنيه، وبذلك تسجل ارتفاعا بنسبة %130 عن الفترة المقابلة من العام الماضى، والتى حققت فيها 5.3 مليار.

ومن جهتها، حققت شركة «بالم هيلز» مبيعات تعاقدية جديدة بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول، بنمو %22.3 مقارنة مع 5.5 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من 2022، بدعم من مشروعى «بادية»، و”بالم هيلز الإسكندرية»، أما الإيرادات المجمعة فبلغت 3.5 مليار جنيه.

وحقق مشروع «بادية» مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى %54، أما «بالم هيلز الإسكندرية» فقد سجل مليارا بارتفاع %156، وساهمت المبيعات التجارية بنحو 466 مليونا فقط.

وأشارت «الأهلى فاروس» إلى أن مخزون الوحدات الجاهزة لدي بالم هيلز بلغ 3.7 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجاري.

فيما تمكنت شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» من تحقيق مبيعات عقارية خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة 2.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، بارتفاع سنوى يصل %39.5، علما بأن الإيرادات الإجمالية بلغت 3 مليارات.

وقالت الشركة تعليقًا على هذا الأداء، إن تلك الفترة شهدت استمرار الطلب القوى على قطاع العقارات، كما أنها عملت على الإسراع فى أعمال البناء والتشييد.

يذكر أن المبيعات التعاقدية للشركات تشمل إجمالى ما تم بيعه للعملاء وليس فقط ما تم تسليمه، علما بأن الأخير يتم إدراجه فى الإيرادات الإجمالية وفقا للقواعد المحاسبية.

وتعليقًا على هذا الأداء، قال يوسف البنا، محلل العقارات الأول ببنك الاستثمار «نعيم»، إن الفترة الأولى من العام شهدت إقبالا من جانب المتعاملين فى السوق على الوحدات إما بغرض الاستثمار أو السكن.

ولفت إلى أن جزءا من تعاظم تلك المبيعات جاء مدفوعا بالزيادات السعرية، والتى قفزت بنسب تقديرية خلال العام الماضى تراوحت بين 40 إلى %60، متوقعًا ارتفاعات مماثلة بنهاية 2023. كما رجح استمرار الأداء التشغيلى الجيد لشركات العقارات المقيدة فى البورصة المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.