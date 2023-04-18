المبيعات التراكمية لسيارات «جينيسيس» تتجاوز 900 ألف وحدة

تجاوزت المبيعات التراكمية لسيارات “جينيسيس”، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لمجموعة هيونداي موتور، 900 ألف وحدة حول العالم في مارس من هذا العام مما يزيد من احتمال أن تتخطى مليون وحدة في غضون هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وفقا لمجموعة هيونداي ، بلغت المبيعات التراكمية لـ “جينيسيس” 903,874 وحدة حتى مارس من هذا العام، بما في ذلك 633,318 وحدة في السوق المحلية و270,556 وحدة في الأسواق الخارجية.

جاء هذا الإنجاز بعد مرور 7 سنوات و4 أشهر من إطلاق العلامة التجارية في نوفمبر من عام 2015. وحققت “جينيسيس” 800 ألف وحدة في مبيعاتها التراكمية في أكتوبر من العام الماضي، ونجحت في إضافة 100 ألف وحدة في 5 أشهر.

في الربع الأول من هذا العام، ارتفعت مبيعات “جينيسيس” بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 55,936 وحدة. ونظرا لارتفاع مبيعات “جينيسيس”سنويا فمن المرجح أن تتجاوز مبيعاتها التراكمية مليون وحدة في يوليو أو أغسطس من هذا العام.

ومن بين المبيعات التراكمية لـ “جينيسيس”، شكلت سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الأغراض(SUV) 67.1% و32.9% على التوالي.

وأصبحت سيارة السيدان “جي 80” أكثر سيارات “جينيسيس” مبيعا بـ 359,579 وحدة. وبلغت حصتها من المبيعات 39.8%.

ووصلت المبيعات التراكمية لسياراتي السيدان الأخريين “جي 70″ و”جي 90” إلى 122,997 وحدة و123,563 وحدة على التوالي.

وبلغت المبيعات التراكمية لسيارتي “جي في 70″ وجي في 80” الرياضيتين متعددتي الأغراض 131,972 وحدة و149,959 وحدة على التوالي.

وشهدت السيارات الكهربائية التي أطلقتها “جينيسيس” منذ يوليو من عام 2021، إقبالا كبيرا أيضا.

وسجلت المبيعات التراكمية لسيارات “جي في 80 إي في” و”جي في 60 إي في” و”جي في 70 إي في” 6,228 وحدة و15,804 وحدات و5,197 وحدة على التوالي.

وباعت “جينيسيس” 5,599 وحدة من السيارات الكهربائية في الربع الأول من هذا العام لترتفع حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات “جينيسيس” إلى 10%.