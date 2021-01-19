المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى فى مصر: 49.4 مليار دولار إجمالى استثمارات 1850 شركة

قال السير جيفرى دونالدسون ؛ المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى إلى مصر ، إن إجمالى حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر يبلغ نحو 49.4 مليار دولار؛ من خلال أكثر من 1850 شركة بريطانية مسجلة فى السوق المحلية عبر مختلف القطاعات الإستراتيجية والتى تخلق فرص عمل.

أضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن الاستثمارات البريطانية فى مصر تسمل قطاعات التصنيع والطاقة المتجددة والدفاع والأمن والبنية التحتية والأدوية والتمويل والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وعلامات البيع بالتجزئة المعروفة جيدا.

أكد الالتزام بتوسيع التعاون مع القاهرة والاستمرار فى امتداد الروابط القوية القائمة بينهما.

وأضاف أنه تم إنشاء “منتدى المستثمرين البريطانيين” فى مصر، لتحديد طرق دعم الاستثمار الجديد فى السوق ، ويعد الهدف المحورى الآخر لهذا المنتدى هو جمع المستثمرين لمناقشة أى عقبات أمام الاستثمار، والعمل مع الجهة المعنية من الجانب المصرى لحلها.

لفت إلى أنه من بين هذه الشركات البارزة Actis – Vodafone – BP – Shell – Bombardier – Pearson – Unilever – BAE Systems – AstraZeneca – GSK. السير جيفرى دونالدسون؛ المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى إلى مصر

كان السير جيفرى دونالدسون؛ المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى إلى مصر، قد قال فى تصريحات نشرتها “المال” يوم الخميس الماضى ، إن هناك العديد من الاستثمارات البريطانية الجديدة القادمة لمصر، رغم جائحة كورونا ، موضحاً أن أبرز تلك الاستثمارات الجديدة تتضمن مؤسستين تعليميتين رئيسيتين تفتتحان فرعًا دوليًّا لهما فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهما جامعتا كوفنترى (Coventry)، وهيرتفوردشاير (Hertfordshire).

وأضاف دونالدسون أن شركة بومباردييه للنقل (Bombardier Transportation) تقوم أيضًا ببناء وتطوير قطارين أحاديى القضبان (مونوريل)، أحدهما سيربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ قيمة المشروع حوالى 4.16 مليار دولار ، كما أن مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، ومجموعة سى دى سى، استثمرت 97 مليون دولار فى محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وأن ذلك سيدعم توليد 400 ميجاوات من الطاقة النظيفة، أى أكثر من %20 من إجمالى قدرة التوليد.

وتابع«دونالدسون» ، أن مجموعة ACTIS / Lekela Power وقّعت اتفاقية بقيمة 325 مليون دولار مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنتاج 250 ميجاوات فى خليج السويس، وسيزيد المشروع قدرة طاقة الرياح فى مصر بنسبة %18، وسيكون ركيزة أساسية لطموح مصر لتوليد %20 من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.

وكشف «دونالدسون» ، فى تصريحاته السابقة، عن وصول حجم استثمارات مجموعة «ACTIS» فى سوق الطاقة المتجددة فى مصر إلى 375 مليون دولار فى العامين الماضيين، لافتًا إلى أن شركة فودافون، التى أعلنت عن استثمار كبير فى مصر بقيمة 540 مليون دولار، يعكس التزامها القوى بالسوق، موضحًا أن هذا الالتزام الاستثمارى سيُستخدم فى تمويل توسيع نطاق عمل الشركة؛ لتلبية طلب السوق المتزايد للحصول على خدمات موثوقة عالية الجودة