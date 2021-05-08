المبعوث الأمريكي يؤكد دعم بلاده لمفاوضات «جدية ومثمرة» بين أطراف سد النهضة

أكد جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي حرص بلاده على دعم ومساندة عملية تفاوضية جدية ومثمرة في ملف سد النهضة بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وتراعي مصالحها.

جاء ذلك خلال لقاء ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني بمكتبه اليوم السفير جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي الذي يزور البلاد حالياً في إطار جولة يزور فيها السودان ومصر وإثيوبيا.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الإثيوبي، بحسب وكالة أنباء السودان.

وقدم الجانب السوداني خلال اللقاء عرضاً مفصلاً لرؤى ومواقف السودان حول سد النهضة ولماذا يصر السودان على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بطريقة تدرأ مخاطره المؤكدة والمحتملة على سلامة تشغيل المنشآت المائية السودانية والآثار السالبة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على السودان.

فيما أكد المبعوث الأمريكي حرص بلاده على دعم ومساندة عملية تفاوضية جدية ومثمرة بين الأطراف الثلاثة وتراعي مصالحها.

ويجدر بالذكر أن المبعوث الإفريقي قد إلتقى أيضاً الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الإنتقالي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية و سيتوجه الوفد اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.