المبعوث الأمريكي للمناخ : 15 مليون إنسان يلقون حتفهم بسبب انخفاض جودة الحياة

قال المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، إنه خلال مناقشته مع أحد العلماء الأمريكيين قال إننا بسبب تلك العوامل على وشك الهاوية، فيما يلقى 15 مليون إنسان حتفهم سنويًّا بسبب انخفاض جودة الحياة، بينما درجات الحرارة سترتفع 1.5 درجة في 2050 وتتسبب الصين ثم الهند، وروسيا، يليها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك، في النسب الأكبر من الانبعاثات.

وأشار كيري، خلال كلمته لمنتدى مصر للتعاون الدولي، المنعقد اليوم في العاصمة الإدارية، إلى أن سبب اجتماعنا، اليوم، ليس التأثيرات الاقتصادية أو الخلافات السياسية،

وإنما بسبب تهديدات علمية أظهرتها علوم الكيمياء والأحياء والجيولوجيا، التي تصرخ بضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة فقط للاستمرار في إيجاد رحلات طيران، وتدفئة المنازل، وحتى للحصول على مستويات الإضاءة.

وتطرَّق كيري إلى أن عقد مؤتمر المناخ cop27 في دورته المقبلة بشرم الشيخ في مصر (أم الدنيا)، يتزامن مع ظهور تأثيرات الجفاف وتغير المناخ على القارة الأوروبية،

حيث تشهد أنهار مثل نهر الراين انخفاضًا في منسوب المياه، وتظهر تأثيرات تغير المناخ في الصين والولايات المتحدة، وتمثل المياه التي تعد سببًا أساسيًّا للخلافات السياسية مشكلة حقيقية وتختفي من الدول.