المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: لا قيود على عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة لنقل المساعدات الإنسانية

قال المبعوث الأمريكي للقضايا الأنسانية بالشرق الأوسط إنه ليس هناك أي قيود على عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة لنقل المساعدات الإنسانية، ويتم نقل تلك البضائع التي تعبر رفح إلى المستودعات أو إلى نقاط التوزيع.

وأكد، في مؤتمر صحفي، أنه لا توجد قيود تضعها إسرائيل في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالوقود، قال المبعوث الأمريكي إن منظمة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تمكنت من الاعتماد على مخزون الوقود الموجود في غزة في المستودعات هناك.

وأضاف أن الأونروا سوف تحتاج إلى تجديد تلك المخزونات من خارج غزة في المستقبل القريب، وتابع: نحن نعمل على ضمان أن يتم تجديد الموارد بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب.

وأكد أنه يتم التركيز الآن على تقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة والخروج الآمن من غزة للمواطنين الأجانب.

وأوضح أن مستقبل غزة، بما في ذلك المسئولية الأمنية، هو سؤال للمناقشة في المستقبل، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التعليق على الخيارات التي قد تكون أو لا تكون مُجدية أو المواقف التي قد تتخذها حكومات معينة.

وتابع:، يمكنني أن أقول إنه لا يعتقد أنه في نهاية هذا الصراع، وهذه الحملة، يجب أن يكون هناك احتلال إسرائيلي أو يجب أن يكون هناك استمرار لسيطرة حركة حماس على القطاع.