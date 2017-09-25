المباشر تمول شراء السيارات بفائدة ثابتة 17%

أحمد عوضأعلنت شركة المباشر لتمويل قروض السيارات برنامجها التمويلي "للزيرو والمستعمل"، والذي يتضمن مدة سداد 5 سنوات، بفائدة ثابتة 17%. وأوضح مصدر داخل الشركة، أنه بموجب البرنامج، يقوم المستهلك بدفع مقدم بنسبة 25% من قيمة السيارة - مقدما شهادة النشاط التجاري أو مفردات الراتب للفرد - ليتم تحص



أحمد عوض

أعلنت شركة المباشر لتمويل قروض السيارات برنامجها التمويلي “للزيرو والمستعمل”، والذي يتضمن مدة سداد 5 سنوات، بفائدة ثابتة 17%.

وأوضح مصدر داخل الشركة، أنه بموجب البرنامج، يقوم المستهلك بدفع مقدم بنسبة 25% من قيمة السيارة – مقدما شهادة النشاط التجاري أو مفردات الراتب للفرد – ليتم تحصيل الأقساط نسبة 35% من قيمة الدخل.

وأكد أن الغالبية العظمي من المستهلكين تقبل علي برامج التقسيط المختلفة التى تقدمها البنوك أو شركات السيارات نفسها، بالتزامن مع الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار السيارات “الزيرو” بالسوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي، تفاصيل تمويل قرض السيارة لدي شركة المباشر:

