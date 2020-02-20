«المباشر» تستهدف 2.4 مليار جنيه تمويلات لبيع السيارات خلال العام

تستهدف شركة المباشر لتمويل وتقسيط السيارات، إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، عمليات تمويل السيارات بمختلف فئاتها بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال العام الحالي.

أكد مصدر مسئول بالشركة أن الخطة المستهدفة التى أعدتها «أوتو جميل» تسير تجاه التوسع فى عمليات البرامج التمويلية للسيارات المستعملة والإحلال والتجديد وسط زيادة مبيعات تلك الفئة فى السوق المحلية.

أضاف أن الشركة تخطط لتقديم حزمة من التسهيلات الائتمانية للمستهلكين التى تتعلق ببرامج التقسيط لمختلف الفئات عبر تخفيض أسعار الفائدة إلى %10 لبعض الفئات.

أشار إلى أن «أوتو جميل» قررت رفع قيمة محفظتها التمويلية فى قطاع السيارات خلال العام الحالي، تزامنًا مع زيادة حجم أنشطتها بقطاع المستعمل عبر افتتاح أول فروعها لأوتو ستور بالإسكندرية الشهر الماضي.

أوضح أنه من المخطط افتتاح فرعين جديدين مخصصة لبيع السيارات المستعملة وإدراج خدمات الإحلال والاستبدال لمختلف المركبات من «الملاكي، والسيارات التجارية» بالقاهرة.

تابع: «الشركة تفاضل بين مناطق لتدشين سوق متكامل لبيع السيارات «الزيرو، والمستعمل» على مساحة تقدر 8 آلاف متر مربع فى نطاق محافظة القاهرة خلال العام الحالى».

لفت إلى أن قطاع المستعمل يعتبر أحد العوامل الرئيسية التى تركز عليها «أوتو جميل» فى ضخ المزيد من الاستمارات التى تمكنها من تعزيز حصتها السوقية من مبيعات السيارات والشاحنات خلال الفترة المقبلة.

كانت مجموعة أوتو جميل كانت افتتحت فرعًا جديدًا لشركة أوتو ستور» لتعمل على بيع السيارات المستعملة وتقديم خدمات الإحلال والاستبدال لسيارات الركوب بالإسكندرية الشهر الماضي.

تستهدف شركة أوتو ستور التابعة لمجموعة «أوتو جميل» الاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 5 و %7 من إجمالى مبيعات السيارات المستعملة المتداولة فى السوق المحلية نهاية العام.

طبقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» استحوذت العلامة الأمريكية فورد على حصة سوقية %1.2 من مبيعات سيارات الركوب الملاكى بعد تمكنها من بيع 1570 مركبة خلال العام الحالي.