المباشر تستهدف تمويل 5 آلاف سيارة بنهاية العام

أحمد عوضأكد على حسن، مدير عام شركة «المباشر» لتمويل وتقسيط السيارات، أن شركته قررت رفع رأسمالها إلى مليار جنيه، لتمويل عمليات بيع السيارات بمختلف أنواعها، كاشفا عن استهدافها تمويل نحو 5 آلاف وحدة بنهاية العام الحالى.وأوضح - فى تصريحات لـ«المال»- أن مبيعات شركته شهدت ارتفا

أحمد عوض

أكد على حسن، مدير عام شركة «المباشر» لتمويل وتقسيط السيارات، أن شركته قررت رفع رأسمالها إلى مليار جنيه، لتمويل عمليات بيع السيارات بمختلف أنواعها، كاشفا عن استهدافها تمويل نحو 5 آلاف وحدة بنهاية العام الحالى.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال»- أن مبيعات شركته شهدت ارتفاعا بين و%40 شهريا؛ بفضل إطلاق العروض واﻷنظمة الائتمانية المتعددة من خلال البيع بدون مصاريف إدراية تبلغ %2 من قيمة السيارة، باإضافة إلى التوسع فى عمليات تمويل بيع السيارات المستعملة.

وأشار إلى أن إستراتيجية الشركة تعتمد على جذب أكبر شريحة من العملاء، عبر إطلاق العروض الترويجية التى تسهم فى تخفيف العبء على المستهلكين، خاصة فى ظل ارتفاع اﻷسعار وانخفاض الطلب، مبينًا أن «المباشر» تعاقدت مع شركة «فوري» خلال الشهر الماضى؛ بهدف تسهيل عمليات سداد اﻷقساط فى مختلف المحافظات، مؤكدًا أنه تم البدء فى تنفيذ منظومة سداد أقساط السيارات عبر «فوري» مطلع الشهر الحالى.

وأضاف أن شركته وقعت بروتوكولا مع شركتى المصرية للسيارات وأوتو سمير ريان، يهدف إلى تمويل مبيعاتها خلال الشهر الحالى، مؤكدا أنها تخطط لإبرام العديد من التعاقدات مع شركات السيارات لتنشيط عمليات البيع والاستحواذ على حصة سوقية مرتفعة.

وتوقع أن تشهد مبيعات «المباشر» طفرة مرتقبة بالسوق بعد التوسع فى مشروع الإحلال والتجديد للسيارات، بالإضافة إلى اقتراب اﻷعياد والإجازات الموسمية التى تشهد زيادة فى معدلات الطلب على السيارات.

وتعتبر «المباشر» إحدى مجموعة شركات عبد اللطيف جميل «أوتو جميل» الوكيل الحصرى لسيارات فورد، التى تستحوذ على حصة سوقية 2.5 % بعد تمكنها من بيع 619 سيارة خلال الربع اﻷول من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».