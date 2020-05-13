المبادرات الشعبية تخفّض أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق

ارتفعت مبادرات ضد الغلاء التي تستهدف جذب شرائح جديدة من مستهلكي الخضراوات والفاكهة فهناك عروض جديدة قام بها التجار وأصحاب محالّ الخضراوات والفاكهة حيث يتم بيع 4 كيلو بصل أحمر بـ20 جنيهًا، و6 كيلو بطاطس تحمير بـ20 جنيهًا.

وانتشرت هذه المبادرات في مناطق شبرا وبهتيم والعبور وغيرها وسجل 8 كيلو بطاطس رفيعة 20 جنيهًا، و4 كيلو طماطم و2.5 كيلو خيار و3 كيلو كوسة حشو و4 كيلو جزر و2.5 كيلو فاصوليا بـ20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الخضراوات في سوق العبور يختلف عن سوق التجزئة؛ لأنه يتم احتساب تكاليف النقل والأجور وإيجارات المحالّ والعمالة، وأيضًا الفاقد من الثمار، كل ذلك تتم إضافته على سعر الكيلو.

ولفتوا إلى أن المبادرات الشعبية تجلب الخضراوات الخاصة بها من الأرض الزراعية مباشرة، بخلاف الأسواق المتخصصة التي تضيف هذه الأسعار على السعر النهائي.

وكشفوا أن هذه الأسعار والعروض تجلب الشرائح الأكثر شرائية من الزبائن التي تتجه للتخزين، خلال الفترة الحالية، حيث يوجد الكثير من اتجاهات التخزين من المستهلكين.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 18 جنيهًا

الباذنجان العروس: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الباذنجان المخدد: 8 جنيهات

الليمون: 16 جنيهًا

فلفل شطة: 6.5 جنيه

فلفل رومى: 6.5 جنيه

بسلة سكري: 10 جنيهات

بامية فلاحى: 40 جنيهًا

ملوخية بلدى: 10 جنيهات

كرمب: 8 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه





أسعار الفاكهة

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

وأكد محمد زيدان، أحد أصحاب المبادرات التي أسسها في وقت قريب في شبرا، أن الهدف الأول لهذه المبادرات هي تخفيض سعر البيع للمستهلكين في النهاية.

وأوضح زيدان أنه يتم البيع بسعر التكلفة؛ لتخفيف العبء عن المستهلكين، خصوصًا في ظل أزمة كورونا الحالية وتراجع مستويات الدخول للمستهلكين.