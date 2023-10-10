المايسترو هاني فرحات يكشف سبب قيادته حفلات نجوم في مهرجان الموسيقى العربية

كشف المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقى العربية في دورته القادمة 32 المقامة في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل ، في مؤتمر صحفي اليوم أقيم بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير ، عن أسباب توليه قيادة 4 حفلات غنائية بمهرجان الموسيقى العربية لنجوم كبار في الغناء لأول مرة برغم إدارته للدورة 32 أيضا

وأرجع هاني فرحات في المؤتمر الصحفي الذي شاركت في تغطيته “المال” ، السبب في توليه قيادة حفلات النجوم أصالة وأنغام وأحمد سعد وتامر عاشور بالمهرجان ، إلى اشتراطهم ـن يتولى حفلاتهم حتى يقبلوا بالمشاركة في فعاليات الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية .

وأضاف هاني فرحات أن ذلك يمثل عبئا إضافيا عليه لكونه مديرا للمهرجان هذا العام وهذه مسؤولية كبيرة ، لكنه كان يجب أن يوافق على شرطهم لأن وجودهم بالمهرجان إضافة كبيرة لموهبتهم الفنية الكبيرة ونجوميتهم أيضا .