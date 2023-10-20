المايسترو هاني فرحات لـ«المال»: لست قلقًا على مهرجان الموسيقى العربية وسيعود لأصوله القديمة

يتولى المايسترو هاني فرحات لأول مرة فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32 بتكليف من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وتحت رعاية رئيس الأوبرا المصرية دكتور خالد داغر.

كما يقوم هاني فرحات أيضًا بتولي قيادة 4 حفلات غنائية بمهرجان الموسيقى العربية، وهي حفلات النجوم أنغام وأصالة نصري وأحمد سعد وتامر عاشور.

“المال” التقت المايسترو هاني فرحات، وتحدثت معه عن كواليس الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية وتوليه هذه المسؤولية لأول مرة، والجديد الذي ينوي تقديمه في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة في عمر المهرجان، إضافة إلى رأيه في غياب نجوم كبار من لبنان وتونس عن المهرجان لأول مرة وفي المقابل مشاركة أصوات جديدة مثل أحمد سعد وحمزة نمرة وآدم لأول مرة في حفلات المهرجان… وإلى نص الحوار.

قال المايسترو هاني فرحات في بداية حديثه لـ”المال”، إنه يسعى في الدورة القادمة ال32 لمهرجان الموسيقى العربية أن تكون استثنائية بكل ما يقدم فيها للجمهور المصري والعربي والمحب للفن الراقي وماتقدمه دار الأوبرا المصرية دائما.

وأضاف أن مهر جان الموسيقى العربية يعتبر حدثا فنيا مهما عربيا ودوليا، وهو جسر يربط بين التاريخ الموسيقي منذ سنوات والجيل القديم بالحديث.

هاني فرحات: هدفنا أن يعود مهرجان الموسيقى لأصوله ولا يقتصر على الحفلات فقط

وتابع أن وجود الذراع الاعلامي ودعمه للمهرجان سيساهم في تقديم المهرجان بصورة مشرفة للجمهور ، موضحا أنه يتم عمل تنسيق كامل مع وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ودكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، حتى يعود مهرجان الموسيقى العربية لأصوله التي كانت قبل 31 عاما، أن يكون مهرجانا علميا يناقش ويلقي الضوء على الباحثين والأبحاث العلمية و تاريخ الموسيقى المصرية من خلال إقامة ليال موسيقية ومئوية فنان الشعب سيد درويش، ولا يكون المهرجان مجرد حفلات غنائية يوميا فقط مثل السنين الماضية.

وفيما يتعلق بغياب بعض النجوم العرب الكبار من لبنان وتونس لأول مرة منذ سنوات بمهرجان الموسيقى العربية الدورة القادمة، قال: بالفعل يغيب عن المهرجان لأول مرة نجوما كبار مثل عاصي الحلاني ووائل جسار وراغب علامة وصابر الرباعي، لأننا أردنا أن نقدم وجوها جديدة هذا العام من مصر والوطن العربي، برغم نجومية هولاء النجوم الكبار وشعبيتهم الكبيرة في مصر.

أما عن تواجد أصوات معينة كل دورة لمهرجان الموسيقى العربية مثل هاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار فقال: هؤلاء الأصوات مطربون مصر الكبار، ولا يمكن الاستغناء عنهم أبدا، كما أن حفلاتهم بدار الأوبرا المصرية تحديدا تلقى اقبالا جماهيريا كبيرا.

هاني فرحات : أشعر باهتمام كبير من الجمهور والاعلام بالمهرجان

وأكد فرحات أنه يشعر باهتمام كبير من الجمهور والاعلام بمهرجان الموسيقى العربية هذا العام، لافتا الى أنه لا يحس بقلق أبدا على المهرجان، حيث يرى اقبالا واهتماما كبيرا به والكثيرون ينتظرون ما الذي سيقدم فيه الفترة القادمة.

هاني فرحات : يجب أن نشعر بالفخر بتطور المملكة العربية السعودية والاحتفاء بنجومنا

أما عن المنافسة بين مهرجان الموسيقى العربية بمصر والمهرجانات العربية التي تقام في دول عربية شقيقة فقال : أن هذه المنافسة أمرا صحيا ونفخر بالتطور ومن لايوجد له منافسا فلن يسعى لتطوير نفسه فنيا وتقديم أفضل مالديه للجمهور ، ومن لايجد له منافس يجب أن يخترع منافسا له .

أكد أننا يجب أن نفخر بالتطور والحركة الثقافية الكبيرة بالمملكة العربية السعودية ، لاسيما أن النجوم المصريين لهم تقدير واحترام كبيرين بها ، وحفلاتهم الغنائية والموسيقى تحظى باكبر حشد جماهيري دائما وذلك فخر كبيرا لنا جميعا .

ولفت أيضا الى أن قيادته 4 حفلات غنائية بفعاليات مهرجان الموسيقى بجانب ادارته للدورة 32 للمهرجان، سيشكل عبئ كبير عليه ومسؤولية كبيرة يتمنى أن يكون على قدر هذه الثقة .

هاني فرحات : أحمد سعد يستحق أن يشارك في مهرجان الموسيقى لموهبته الكبيرة

وفيما يتعلق بانتقاد البعض لمشاركة بعض النجوم في حفلات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام مثل أحمد سعد ، لكونه يقدم أغنيات تتميز بطابع خفيف بصورة كبيرة دائما قال : أحمد سعد موهبة كبيرة جدا ولو لم يغني صوت مثل أحمد سعد في مهرجان الموسيقى العربية من سيغني اذا ، مشيرا الى أن أحمد سعد لديه في تاريخه الفني الكثير من الأغنيات الطربية الكلاسيكية ، بجانب تقديمه أغنيات تجارية للسوق الغنائي وذلك ليس عيبا أبدا .

وعن مشاركة أصوات جديدة لأول مرة في الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية مثل حمزة نمرة وآدم، قال هاني فرحات أن حمزة نمرة تصدر التريند طيلة الفترة الماضية بأغنياته الجميلة والمميزة التي أحبها الجمهور بدرجة كبيرة، ويستحق أن يشارك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وآدم صوت لبناني مميز أيضا لأول مرة يشارك في المهرجان .