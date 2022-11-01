المايسترو مصطفى حلمي: أصالة تراهن على نجاح ختام مهرجان الموسيقى العربية

كشف المايسترو مصطفى حلمي للمال أن النجمة أصالة تستعد جيدا لختام مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدا أنها تراهن على نجاحه.

وقال إنها ستجري اليوم البروفة الثانية لحفلها الغنائي الذي يقود فرقته الموسيقية ، و الذي ستختتم به فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الخميس 3 نوفمبر الجاري .

ولفت حلمي إلى أن أصالة ستقدم في حفلها بالمهرجان أغنيات كثيرة سيتم عمل بروفات لها اليوم منها ” غلبان ” من ألبومها الغنائي الجديد ” شايفة فيك” ، بالإضافة لأغنيات ” مابقاش أنا ” و” عايز الحق ” و” تصور ” و” قد الحروف ” و” مشيت سنين ” و” منازل ” و” 60 دقيقة حياة” .

وأشار إلى أن أصالة تراهن على نجاح الحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية ، وسيحضره شخصيات فنية وعامة هامة وتستعد له جيدا .